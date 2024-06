Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi jeudi grâce à la hausse des valeurs technologiques, aidés par des paris globalement inchangés sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, alors que la banque centrale ne prévoit qu'une seule baisse cette année.

Le sentiment des investisseurs a été stimulé par des données sur l'inflation plus faibles que prévu et par le fait que le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu que des progrès avaient été réalisés dans la lutte contre les pressions sur les prix.

Bien que les marchés aient réduit leurs paris sur un début de baisse des taux en septembre, ils s'attendent toujours à plus de 60 % de chances que cela se produise, selon l'outil FedWatch du CME. Les négociants en taux d'intérêt tablent sur près de deux baisses de 25 points de base, selon les données de LSEG.

"Le FOMC reste entièrement dépendant des données, mais il reconnaît que la politique doit cesser d'être restrictive avant de nuire à l'économie", a déclaré Paolo Zanghieri, économiste principal chez Generali Investments.

"Nous ne pensons pas que la réunion actuelle exclut notre prévision de deux baisses de taux cette année", a déclaré M. Zanghieri.

Les rendements des obligations du Trésor ont baissé mercredi, ce qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq de clôturer à

records

même s'ils ont réduit les gains réalisés plus tôt dans la séance.

L'indice des prix à la production de mai et les données hebdomadaires sur le chômage sont attendus avant l'ouverture des marchés jeudi, et le président de la Fed de New York, John Williams, animera un panel plus tard dans la journée.

Les actions de Broadcom ont grimpé de 13,5 % après que la société a relevé ses prévisions de revenus provenant des puces conçues pour les opérations d'intelligence artificielle et a annoncé un fractionnement d'actions à terme de 10 pour 1.

Son homologue Nvidia a augmenté de 2,1 %, bien que les actions d'autres mégapoles comme Amazon, Meta Platforms et Alphabet aient glissé entre 0,4 % et 0,6 %.

Les gains solides d'une poignée d'actions technologiques mégacapitales et les attentes d'un atterrissage en douceur de l'économie ont été les facteurs clés de la forte progression du S&P 500 et du Nasdaq cette année.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté jeudi, tandis que les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé après que l'indice des valeurs vedettes ait clôturé à peu près sans changement lors de la séance précédente.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000, plus sensible à l'économie, ont également baissé de 0,5 % après que l'indice ait enregistré sa meilleure journée depuis plus d'un mois mercredi.

L'action Apple a augmenté de 0,2 %, et devrait reprendre à Microsoft le titre de société la plus précieuse au monde si les gains se maintiennent.

À 5:40 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 119 points, ou 0,31%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,75 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 100,25 points, ou 0,51%.

Dans le même temps, Tesla a bondi de 5 % après qu'Elon Musk a déclaré que les actionnaires de la société votaient pour approuver son plan de rémunération de 56 milliards de dollars et pour déplacer le siège social du fabricant de véhicules électriques au Texas.

Virgin Galactic a plongé de 7,8 %, un jour après avoir annoncé un regroupement d'actions à raison de 1 pour 20.