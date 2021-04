Les craintes d'un coup dur fiscal de Biden laissent les crypto-monnaies Ether et Bitcoin sur le carreau

TOKYO, 23 avril (Reuters) - La crypto-monnaie Ether a fortement reculé après avoir atteint un niveau record et son rival Bitcoin a également chuté vendredi, dans un contexte de spéculation sur le fait que le projet du président américain Joe Biden d'augmenter les impôts sur les plus-values freinera les investissements dans les actifs numériques.

Ces baisses sont intervenues après que Joe Biden a dévoilé jeudi une série de propositions de modifications du code des impôts américain, notamment un projet visant à presque doubler les impôts sur les plus-values pour les porter à 39,6 % pour les personnes gagnant plus d'un million de dollars.

Mais alors que les médias sociaux se sont enflammés avec des messages sur le plan nuisant aux cryptocurrences, et les investisseurs individuels se plaignant des pertes, les traders et les analystes ont déclaré que les baisses sont probablement temporaires dans le cadre de l'acceptation croissante des investisseurs de détail et institutionnels des monnaies numériques comme une classe d'actifs légitime.

"C'est ce dont tout le monde parle maintenant", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Markets Ltd, un courtier en devises basé à Melbourne, en se référant au plan fiscal.

"Et je pense que vous pouvez avoir une certaine vente technique en cours. L'Ether a été l'enfant modèle du mouvement. Il a massivement surperformé le bitcoin."

L'Ether a plongé de plus de 10% à un niveau aussi bas que 2 140 $, un jour après avoir grimpé un record de 2 645,97 $. Il s'est échangé pour la dernière fois en baisse de 6,5 % à 2 243,95 $.

Le bitcoin s'est également affaibli, chutant de 3,62 % à 49 824,97 dollars.

