Les craintes de Biden concernant les taxes laissent le Bitcoin et l'Ether groggy

Les baisses sont survenues après que Biden ait dévoilé jeudi une série de changements proposés au code fiscal américain, y compris un plan visant à presque doubler les impôts sur les gains en capital à 39,6% pour les personnes gagnant plus d'un million de dollars.

Mais alors que les médias sociaux se sont enflammés avec des messages sur le plan nuisant aux cryptocurrences, et les investisseurs individuels se plaignant des pertes, les traders et les analystes ont déclaré que les baisses sont probablement temporaires dans le cadre de l'acceptation croissante des investisseurs de détail et institutionnels des monnaies numériques comme une classe d'actifs légitime.

"C'est ce dont tout le monde parle maintenant", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Markets Ltd, un courtier en devises basé à Melbourne, en se référant au plan fiscal.

"Et je pense que vous pouvez avoir une certaine vente technique en cours. L'Ether a été l'enfant modèle du mouvement. Il a massivement surperformé le bitcoin."

L'Ether a plongé de plus de 10% à un niveau aussi bas que 2 140 $, un jour après avoir grimpé un record de 2 645,97 $. Il s'est échangé pour la dernière fois en baisse de 6,55 % à 2 242,90 $.

Le bitcoin s'est également affaibli, perdant 3,44 % à 49 903,71 $.

Si l'Ether parvient à se maintenir au-dessus de 1 955 dollars pendant le week-end, sa tendance à la hausse devrait rester intacte, selon Kelvin Wong de CMC Markets à Singapour.

Le prochain support pour le Bitcoin est à 40 665 $, mais les acheteurs sont susceptibles d'émerger avant que ce niveau soit atteint car son déclin semble exagéré, a également déclaré Wong.

Le Bitcoin a augmenté de 74 % cette année, tandis que l'Ether a plus que triplé. Les deux ont massivement surperformé les classes d'actifs traditionnelles, soutenues par l'entrée d'entreprises grand public et de grands investisseurs dans le monde des crypto-monnaies, notamment Tesla Inc et BNY Mellon.

Le projet d'augmentation de l'impôt sur les gains en capital de M. Biden a provoqué des remous lors des échanges de crypto-monnaies à New York, qui se sont répercutés sur la session asiatique, mais le calme devrait bientôt revenir, selon les traders

"Les fonds occidentaux ont commencé à se délester du bitcoin de manière agressive sur fond de plan fiscal de Biden", a déclaré Avi Felman, trader en chef et gestionnaire de portefeuille chez BlockTower Capital, une société d'investissement en crypto et blockchain à New York. "En fin de compte, les ventes basées sur les nouvelles s'inversent généralement"