Les exportations chinoises se refroidissent encore en décembre en raison de la faiblesse de la demande mondiale et des problèmes de COVID - sondage Reuters

Les données de décembre devraient montrer une baisse de 10,0 % des expéditions sortantes par rapport à l'année précédente, après que les chiffres de novembre aient connu une baisse annuelle de 8,7 %, selon la prévision médiane de 29 économistes interrogés. Il s'agirait de la pire lecture depuis février 2020.

Les importations devraient avoir baissé à un rythme plus lent de 9,8 % sur le mois de décembre, après une chute de 10,6 % en novembre.

Les données commerciales réelles seront publiées vendredi.

Avec de nombreux partenaires commerciaux de la Chine sur le point d'entrer en récession, la demande extérieure se refroidit, ce qui ne fait qu'ajouter à la pression que subissent les décideurs chinois pour endiguer les retombées économiques de la propagation du COVID.

Les sous-indices des nouvelles commandes à l'exportation dans les enquêtes officielles et privées sur l'activité des usines chinoises ont prolongé leurs baisses le mois dernier, le chiffre officiel étant le plus bas depuis avril 2022.

"Les perspectives commerciales pourraient constituer une menace de premier plan pour l'ambition de croissance de la Chine l'année prochaine", ont déclaré les analystes de Citi dans une note. "Nous sommes préoccupés par la demande extérieure dans un contexte de risques de récession mondiale... notre scénario de base est un modeste déclin des exportations en 2023E", ont-ils ajouté.

Pékin a démantelé ses règles "zéro COVID" au début du mois de décembre, entraînant une vague massive d'infections qui ont fait leur chemin de la capitale vers les centres manufacturiers proches de Shanghai, y compris ceux du delta du fleuve Yangtze.

Le système en "circuit fermé" sur lequel de nombreuses usines s'étaient appuyées au cours des trois dernières années a commencé à s'effondrer à mesure que le nombre d'infections augmentait au sein de la main-d'œuvre.

Le nombre élevé de travailleurs infectés a conduit un certain nombre de fabricants à annoncer l'introduction d'un calendrier de production réduit, y compris Tesla, qui a annoncé le mois dernier qu'il continuerait à le faire dans sa gigafactory à Shanghai jusqu'à ce mois-ci.

Les économistes s'inquiètent également de voir le déficit fiscal entre la Chine et les États-Unis et l'UE s'accroître. "La vague actuelle de COVID pourrait durer au moins quelques mois, d'ici là, les États-Unis et l'UE seront probablement en récession, ce qui nuira aux exportations de la Chine", a écrit Iris Pang, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING, dans une note.