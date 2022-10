Les futures du Nasdaq entravés par la faiblesse de Tesla

Les futures du Nasdaq ont été tirés vers le bas lundi par une chute des actions Tesla après que le constructeur de véhicules électriques n'ait pas atteint ses objectifs de livraison trimestriels, bien que les deux autres principaux indices se dirigent vers un début de trimestre positif.

À 6 h 14 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 100 points, soit 0,35 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 5,5 points, soit 0,15 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 24,5 points, soit 0,22 %.

Tesla Inc a chuté de plus de 4 % dans les échanges de prémarchés, les défis logistiques ayant éclipsé ses livraisons record de véhicules, annoncées dimanche.

La faiblesse de Tesla s'est répercutée sur ses autres pairs sensibles aux taux, notamment Apple Inc et Amazon.com, qui ont tous deux baissé de 0,4 % chacun.

Les trois principaux indices ont terminé un troisième trimestre volatile en baisse vendredi, les craintes croissantes que la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale fasse basculer l'économie dans la récession ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

"En ce qui concerne l'avenir, le mois d'octobre apporte les bénéfices, avec des estimations du troisième trimestre déjà en baisse de 7%, et les chiffres chuchotés un peu plus que cela", a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices.

"La plus grande inquiétude (par rapport aux chiffres réels du troisième trimestre, alors que les consommateurs dépensaient encore) concerne les prévisions pour le quatrième trimestre, car les consommateurs se sont retirés, l'inflation se poursuit et les "ajustements" de la Fed auront un impact plus important."

De plus, la production manufacturière mondiale s'est surtout affaiblie en septembre, le ralentissement de la demande s'ajoutant à la douleur causée par les pressions persistantes sur les coûts et le resserrement de la politique monétaire, diminuant les perspectives de reprise économique.

L'attention se portera sur les données de l'indice ISM manufacturier pour le mois de septembre à 10 heures ET, à un moment où la plus grande économie du monde est aux prises avec des pressions de prix excessives.

Le Credit Suisse a réduit son objectif pour la fin de l'année 2022 d'environ 10 %, à 3 850 points, car les bénéfices des entreprises sont affectés par le ralentissement de la croissance économique.

Il a également fixé un objectif de prix de fin d'année 2023 pour l'indice de référence à 4 050 points, ajoutant que 2023 serait une "année de croissance faible, sans récession, et de baisse de l'inflation." (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva)