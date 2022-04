Les futures sont en hausse avant les résultats des banques ; Twitter bondit suite à l'offre de rachat de Musk.

Parmi les grandes banques qui publieront leurs résultats plus tard dans la journée, Morgan Stanley a légèrement baissé, tandis que Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc et Wells Fargo & Co ont gagné entre 0,3 % et 0,8 % dans les échanges de pré-marché.

Les résultats trimestriels des grandes banques américaines devraient montrer une forte baisse des revenus de la banque d'investissement et des bénéfices du premier trimestre dans l'ensemble, en raison de la suspension des transactions par les entreprises dans un contexte de marchés boursiers agités.

Mercredi, le PDG de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, a mis en garde contre les incertitudes économiques découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'inflation galopante, après que les bénéfices du premier trimestre de la plus grande banque américaine aient chuté de 42 %.

Néanmoins, les principaux indices de Wall Bourse se sont fortement redressés au cours de la séance précédente après un début de semaine difficile, stimulés par une reprise des valeurs technologiques et connexes, alors que les rendements du Trésor ont reculé après avoir atteint des sommets proches de trois ans.

Twitter Inc a bondi de 12 % après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré avoir proposé d'acheter 100 % de la société de médias sociaux pour 54,2 dollars par action en espèces.

UnitedHealth Group Inc a augmenté de 1,1% après avoir annoncé une hausse de 3,5% de son bénéfice trimestriel, grâce notamment à la vigueur de son unité de services de santé Optum.

À 6h15 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 66 points, soit 0,19%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 1 point, soit 0,02%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 15,75 points, soit 0,11%.

Dans les nouvelles économiques, le département du Commerce devrait publier à 8h30 ET les données sur les ventes au détail, qui devraient avoir augmenté de 0,6 % en mars après un gain de 0,3 % le mois précédent.

Les demandes initiales d'allocations de chômage, également publiées au même moment, devraient avoir augmenté de 5 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 171 000 pour la semaine se terminant le 9 avril.