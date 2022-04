Les futures sont en hausse grâce à l'envolée de Twitter et des ADR chinois.

Le site de micro-blogging Twitter Inc a bondi de 26,3 % dans les échanges de prémarchés après que le président-directeur général de Tesla Inc, Elon Musk, ait fait état d'une participation de 9,2 % dans la société.

Tesla a gagné 0,8 % pour mener les gains parmi les sociétés à forte capitalisation après que le fabricant de véhicules électriques a annoncé des livraisons record pour le premier trimestre.

Pendant ce temps, les actions de Bilibili Inc et de Didi Global Inc ont bondi de 10,1 % et de 7,4 %, respectivement, après que la Chine a proposé de réviser les règles de confidentialité impliquant les cotations offshore.

Dans l'ensemble, les actions mondiales ont fait du surplace, les investisseurs continuant à garder un œil sur le conflit en Ukraine et les signaux de la Réserve fédérale américaine sur ses plans de resserrement de la politique monétaire.

L'Allemagne a déclaré que l'Occident accepterait d'imposer davantage de sanctions à la Russie dans les prochains jours après que l'Ukraine a accusé les forces russes de crimes de guerre suite à la mort de civils près de Kiev.

La courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à 10 ans s'est inversée alors qu'un excellent rapport sur l'emploi pour le mois de mars de la semaine dernière a conforté l'idée que la Fed allait augmenter les taux de manière agressive pour maîtriser l'inflation galopante. Une courbe de rendement inversée est largement considérée comme un signal de récession économique imminente. [US/]

Après un début d'année terne, le Nasdaq a presque réduit de moitié ses pertes au cours des dernières semaines, aidé par les gains des grands noms de la croissance et des données économiques solides. Le Nasdaq a maintenant perdu 11,2 % par rapport à son record de clôture historique de novembre.

Les mégacapitalisations Amazon.com, Microsoft Corp, Meta Platforms, Apple Inc et le propriétaire de Google-Alphabet Inc ont progressé entre 0,3 % et 0,4 %.

À 07h15 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 2 points, soit 0,01%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 6,75 points, soit 0,15%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 52 points, soit 0,35%.

Un rapport du département du commerce américain, attendu à 10h00 ET, devrait montrer que les commandes d'usine ont baissé de 0,5% en février, après avoir augmenté de 1,4% en janvier.

JPMorgan Chase & Co a glissé de 0,6 % après que son patron Jamie Dimon a averti que la banque pourrait perdre environ 1 milliard de dollars sur son exposition à la Russie.

Starbucks Corp a chuté de 2,2 % après que l'ancien PDG Howard Schultz a annoncé la suspension du programme de rachat d'actions de la société, alors qu'il revient cette semaine pour diriger la chaîne mondiale de cafés pour la troisième fois.