Un groupe de grands constructeurs automobiles a annoncé mercredi la création d'une nouvelle société chargée de fournir des services de recharge pour les véhicules électriques aux États-Unis, afin de défier Tesla et de tirer parti des subventions de l'administration Biden.

Le groupe comprend General Motors, Stellantis, Hyundai Motor et sa filiale Kia, Honda, BMW et Mercedes Benz, des marques qui représentent environ la moitié des ventes de véhicules aux États-Unis, mais une petite part du marché des véhicules électriques dominé par Tesla.

Cette coalition inhabituelle de concurrents a déclaré que la nouvelle coentreprise viserait à devenir le premier fournisseur de charge rapide en Amérique du Nord, avec l'objectif de déployer 30 000 chargeurs, en commençant le long des grandes autoroutes et dans les villes.

Les constructeurs automobiles n'ont pas précisé le montant qu'ils investiraient individuellement ou collectivement, mais ont déclaré qu'ils seraient ouverts à des investissements supplémentaires ou à la participation d'autres entreprises, y compris en dehors de l'industrie automobile. Le nom de l'entreprise n'a pas été annoncé.

Tesla, qui a représenté plus de 60 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis l'année dernière, possède le plus grand réseau actuel de chargeurs rapides, avec près de 18 000 Superchargers aux États-Unis.

Tesla a déclaré au début de l'année qu'elle ouvrirait une partie de ce réseau de recharge aux VE de marques concurrentes afin de pouvoir bénéficier d'une partie des 7,5 milliards de dollars de subventions fédérales offertes pour développer l'utilisation des VE.

L'avance prise par Tesla dans la mise en place d'un réseau de chargeurs lui a permis d'établir la norme en matière de connexion et d'alimentation des futurs VE, ce que les entreprises de charge plus petites et les autres fabricants de VE ont considéré avec inquiétude.

GM, Mercedes et d'autres constructeurs se sont engagés à adopter la technologie de charge développée par Tesla à partir de 2025 afin d'avoir accès à une plus grande partie de ses Superchargeurs.

Les autres constructeurs automobiles - Stellantis, Hyundai, Honda et BMW - ne se sont pas engagés à adopter la technologie de Tesla, connue sous le nom de North American Charging Standard (NACS), et ont des projets de produits qui s'appuient sur un rival connu sous le nom de Combined Charging System (CCS).

La nouvelle société de recharge prendra en charge à la fois le CCS et la norme Tesla.

"Un réseau de recharge solide devrait être disponible pour tous - dans les mêmes conditions - et être construit ensemble dans un esprit gagnant-gagnant", a déclaré Carlos Tavares, PDG de Stellantis, dans un communiqué.

Dans un communiqué, les dirigeants des sept marques automobiles ont déclaré qu'un réseau de recharge construit comme des stations-service avec des toilettes, des services de restauration et des opérations de vente au détail favoriserait un déploiement plus rapide des VE, qui, selon eux, devraient représenter plus de 50 % des ventes aux États-Unis d'ici à 2030.

La nouvelle société serait en concurrence avec des entreprises de recharge de VE déjà établies, notamment Electrify America de Volkswagen, ChargePoint et EVGo, qui cherchent également à accélérer le déploiement des chargeurs grâce à des fonds fédéraux.

L'administration Biden s'est fixé pour objectif d'atteindre 500 000 chargeurs d'ici à 2030, soit une multiplication par près de quatre.