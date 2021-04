Les hashtags du DogeDay permettent à la crypto-monnaie Dogecoin, basée sur les mèmes, d'atteindre un nouveau sommet

LONDRES, 20 avril (Reuters) - Les prix du Dogecoin ont atteint un niveau record mardi, avec une capitalisation boursière supérieure à 50 milliards de dollars, après que des fans des médias sociaux ont utilisé des hashtags pour alimenter un rallye de la crypto-monnaie basée sur des mèmes.

La flambée des prix de 8 000 % cette année a permis au Dogecoin, qui a été lancé comme une critique satirique de la frénésie des crypto-monnaies de 2013, de dépasser des crypto-monnaies plus largement utilisées comme le Tether pour devenir la cinquième plus grande monnaie.

Bien que le Dogecoin, dont le logo représente un chien Shiba Inu au centre du mème, ne représente qu'une fraction de la valeur de 1 000 milliards de dollars du bitcoin, il peut être échangé sur les bourses de crypto-monnaies et les applications de trading grand public plus populaires.

"Le rallye du Dogecoin représente une convergence intéressante", a déclaré Diana Biggs, PDG de la start-up de crypto Valour, après que le prix du Dogecoin a été multiplié par plus de cinq au cours de la semaine dernière pour atteindre un record de 0,42 dollar, selon CoinMarketCap.

"Une pièce de monnaie mème créée comme une blague pour les premiers adopteurs de crypto dont la communauté trouvait ce genre de choses amusantes, avec maintenant une nouvelle génération d'investisseurs de détail pour qui les mèmes sont une langue maternelle", a ajouté Biggs.

Les fans de Dogecoin ont utilisé les hashtags #DogeDay et #DogeDay420 pour poster des mèmes, des messages et des vidéos sur Twitter, Reddit et TikTok, en référence au jour férié informel du 20 avril pour célébrer le cannabis qui est marqué par des smoke-ins et des fêtes de rue.

"DONNEZ-MOI CETTE LAMBO EN DOGECOIN ! !! #DogeDay", a tweeté l'un d'eux, en référence à la voiture Lamborghini populaire dans la culture cryptographique.

COMMERCE EN LIGNE

La hausse du dogecoin s'est produite au milieu d'une poussée du trading en ligne d'actions et de crypto par des investisseurs particuliers, coincés chez eux avec de l'argent supplémentaire à cause de la pandémie de COVID-19. Elle n'a pas coïncidé avec une augmentation de l'utilisation de la pièce pour les paiements ou le commerce.

La même tendance a entraîné un boom de l'utilisation d'applications de trading en ligne comme Robinhood, et a également alimenté le rallye de l'action GameStop Corp, alimenté par les médias sociaux, qui a opposé les investisseurs particuliers aux fonds spéculatifs plus tôt cette année.

"Il s'agit d'une extension du même phénomène qui a conduit l'action Tesla à être évaluée bien au-delà des fondamentaux et, plus récemment, à la vente à découvert de l'action GME (GameStop)", a déclaré Ajit Tripathi, responsable des activités institutionnelles de la startup de finance décentralisée Aave.

Comme d'autres crypto-monnaies, le prix du Dogecoin est fortement influencé par les utilisateurs des médias sociaux, y compris le chef de Tesla Elon Musk, dont les tweets sur la crypto-monnaie en février ont fait grimper son prix de plus de 60%.

"Si tout se passe comme prévu et que tout le monde, y compris M. Musk, déverse de l'argent dans le Doge le 20 avril d'un seul coup, le Doge atteindra des prix qui, à l'origine, n'étaient même pas conceptuels", a déclaré un utilisateur de TikTok dans une vidéo de promotion de la pièce. (Reportage de Tom Wilson et Anna Irrera à Londres ; édition d'Alexander Smith)