Les immatriculations de véhicules Tesla en Californie ont chuté de 10 % au dernier trimestre 2023, la première baisse en plus de trois ans dans l'État, qui est l'un des marchés les plus importants pour le constructeur de voitures électriques et qui est considéré comme un précurseur au niveau national.

Au total, 47 592 véhicules Tesla ont été immatriculés en Californie au quatrième trimestre, contre 52 782 un an plus tôt, selon les données de l'Association des concessionnaires de voitures neuves de Californie.

La dernière fois que Tesla a enregistré une baisse des immatriculations en Californie d'une année sur l'autre, c'était au troisième trimestre 2020, pendant la pandémie de COVID-19. La Californie représente environ 10 % des livraisons mondiales de Tesla.

Globalement, Tesla a vu ses ventes atteindre un nouveau record au quatrième trimestre après que l'entreprise a réduit ses prix. Le PDG Elon Musk a accusé les taux d'intérêt élevés d'augmenter les paiements mensuels et de nuire à la demande pour les véhicules électriques de son entreprise, ce qui a contraint Tesla à réduire ses prix.

Selon les analystes, Elon Musk s'est peut-être aliéné de nombreux acheteurs potentiels par ses actions et ses commentaires, notamment en approuvant des propos antisémites sur X et en soutenant le parti républicain. Il a par la suite déclaré qu'il était "loin d'être antisémite".

"83 % des Américains associent Musk à Tesla et c'est un problème pour Tesla si l'on considère que la réputation de Musk est beaucoup plus faible que celle de Teslas", a déclaré Shahar Silbershatz, PDG de Caliber, une entreprise spécialisée dans l'intelligence des parties prenantes, ajoutant qu'il avait constaté une baisse de la réputation et des taux de considération de Tesla depuis que Musk avait acquis X, anciennement Twitter, il y a plus d'un an.

Les baisses de prix de Tesla ont également affecté la valeur des Teslas en circulation, ce qui pourrait également dissuader certains clients potentiels, d'autant plus que de nombreux propriétaires de Tesla sont des acheteurs réguliers, a déclaré Sam Abuelsamid, analyste chez Guidehouse Insights.

"Les faibles valeurs résiduelles ont probablement laissé un grand nombre de propriétaires sous l'eau en ce qui concerne les prêts existants", a-t-il déclaré.

Les licenciements en cours dans les entreprises technologiques situées en Californie ont également pu peser sur le moral des consommateurs.

La concurrence s'accroît également avec des constructeurs comme Chevrolet, Hyundai, Mercedes-Benz et BMW, qui ont tous augmenté leur part de marché des véhicules électriques en Californie l'année dernière.

Au cours de l'année 2023, Tesla a augmenté ses ventes de véhicules de 24,6 %, mais a perdu 10,5 points de pourcentage de part de marché des batteries, pour atteindre 60,5 % des VE immatriculés en Californie. Sa part de l'ensemble du marché californien des voitures et des véhicules légers a légèrement augmenté pour atteindre 13 %.

Le Model Y et le Model 3 de Tesla ont été respectivement le camion léger et la berline les plus vendus en Californie au cours de l'année, avec des marges importantes.

Les consommateurs californiens se sont tournés vers des véhicules hybrides moins coûteux, qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et à l'électricité.

La part de marché des véhicules équipés de ce type de groupe motopropulseur en Californie a bondi à 13,3 % au quatrième trimestre, contre 8,7 % un an plus tôt.

La part de marché des véhicules électriques à batterie dans l'État est également tombée à 21,1 % au quatrième trimestre, contre 22,3 % au cours des trois mois précédents.