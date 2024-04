Les actions américaines ont chuté mardi, les investisseurs évaluant les chances que la Réserve fédérale puisse retarder la baisse des taux d'intérêt, tandis que les actions de Tesla ont chuté après que le constructeur de voitures électriques ait enregistré une baisse des livraisons trimestrielles pour la première fois en près de quatre ans.

L'action Tesla a chuté de plus de 5 % et a été l'un des principaux freins à l'évolution de l'indice S&P 500 et du Nasdaq.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la fin du mois de novembre, ce qui incite à la prudence.

"L'idée d'une hausse prolongée revient sur le devant de la scène, même si la Fed envisage une baisse des taux d'intérêt dans le courant de l'année. Cela inquiète donc le marché", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les récents rapports économiques américains solides ont soulevé des doutes quant à la possibilité pour la Fed de procéder aux trois réductions de taux prévues dans ses dernières prévisions.

Les données de mardi ont montré que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont rebondi plus que prévu en février, tandis que les offres d'emploi aux États-Unis se sont maintenues à des niveaux plus élevés.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 437,15 points, soit 1,1 %, pour s'établir à 39 129,7 points. Le S&P 500 a perdu 46,03 points, soit 0,88%, à 5 197,74 et le Nasdaq Composite a chuté de 190,95 points, soit 1,16%, à 16 205,89.

Les actions du secteur de la santé ont été parmi les moins performantes de la journée. UnitedHealth, CVS Health et Humana ont chuté après que le gouvernement américain a maintenu inchangés les taux de remboursement pour les fournisseurs de plans de santé Medicare Advantage, ce qui constitue un revers pour les assureurs.

L'indice de volatilité CBOE, qui mesure la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines.

Selon l'outil FedWatch de CMEGroup, les traders estiment à près de 57 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en juin, contre 64 % il y a tout juste une semaine.

Les investisseurs attendent avec impatience les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis vendredi. En outre, plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

Parmi les valeurs en baisse, les actions de PVH Corp, société mère de Calvin Klein, ont chuté après que le détaillant ait prévu une baisse d'environ 11 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 3,50 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,08 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux records et 113 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Caroline Valetkevitch ; reportages complémentaires de Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)