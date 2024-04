Les actions américaines ont progressé vendredi après qu'un solide rapport sur l'emploi a renforcé l'idée que l'économie reste saine, tout en suggérant que la Réserve fédérale pourrait retarder la baisse des taux d'intérêt.

Tous les principaux secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé, menés par les services de communication, l'industrie et la technologie.

Les données du département du travail américain ont montré que les employeurs ont embauché beaucoup plus de travailleurs en mars que prévu et ont continué à augmenter régulièrement les salaires, ce qui suggère que l'économie a terminé le premier trimestre sur des bases solides.

Ces données ont alimenté les attentes de la Fed, qui devrait retarder la baisse des taux d'intérêt étant donné qu'une récession n'est pas en vue, a déclaré Tom Plumb, président et gestionnaire de portefeuille chez Plumb Funds à Madison, dans le Wisconsin.

"Ce que nous continuons à voir, c'est qu'une économie robuste n'est pas nécessairement inflationniste, et ce rapport sur l'emploi, même s'il ne porte que sur un mois, renforce la probabilité d'une récession, ce qui est plus important que les attentes concernant le calendrier des réductions des taux d'intérêt", a déclaré M. Plumb.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 337,63 points, soit 0,87 %, pour atteindre 38 934,61, le S&P 500 a gagné 56,86 points, soit 1,10 %, pour atteindre 5 204,07 et le Nasdaq Composite a ajouté 202,05 points, soit 1,26 %, pour atteindre 16 251,13.

Le S&P 500 était sur la voie d'une baisse hebdomadaire, sous la pression cette semaine de données économiques mitigées telles que le rapport sur l'activité des services, le rapport sur l'activité manufacturière et les commentaires des décideurs politiques.

Les marchés monétaires prévoient maintenant environ deux réductions de taux cette année, contre trois il y a quelques semaines, selon LSEG.

Tesla a suivi la tendance générale du marché du jour, avec des actions en baisse de 3,9 % à la suite d'un rapport de Reuters selon lequel le constructeur de voitures électriques a annulé sa voiture bon marché qui était censée stimuler sa croissance en tant que fabricant d'automobiles de masse.

Parmi les gagnants du jour, Krispy Kreme, qui a augmenté de 6 % après que les analystes de Piper Sandler ont relevé la chaîne de beignets de "neutre" à "surpondérer". Shockwave Medical a gagné 2 % après que Johnson & Johnson a accepté d'acheter le fabricant d'appareils médicaux pour 12,5 milliards de dollars.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 1,49 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,18 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines ; le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux plus hauts et 118 nouveaux plus bas.