Les investisseurs en bitcoins s'investissent à long terme dans un changement "stupéfiant".

Certains observateurs du secteur considèrent la stabilité sous-jacente de ces investissements à long terme comme des indicateurs potentiellement prometteurs pour les cryptomonnaies capricieuses.

Depuis juillet dernier, par exemple, le montant des bitcoins détenus dans des portefeuilles numériques sans sorties depuis plus de cinq mois est en constante augmentation, selon le courtier en devises numériques Genesis Trading.

En outre, le montant des bitcoins détenus dans des portefeuilles "illiquides" - qui dépensent moins d'un quart de leurs entrées - est également en hausse, ce qui signifie que moins de pièces sont activement échangées, a-t-il ajouté, citant des données sur les portefeuilles de plusieurs bourses.

"Le nombre de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an est en hausse depuis juillet", a déclaré Noelle Acheson, responsable des perspectives de marché chez Genesis Trading. "C'est assez stupéfiant".

De nombreux investisseurs ont néanmoins dû plonger pour se mettre à l'abri en décembre, lorsque la cryptomonnaie la plus populaire au monde a chuté de près de 20 %, soit à peu près autant que l'éther, la deuxième monnaie la plus importante, l'appétit pour le risque étant frappé par les craintes d'inflation et l'accélération du rythme des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Si le bitcoin et l'ether ont tous deux enregistré des gains la semaine dernière - respectivement de 2,9 % à 43 107 dollars et de 6,3 % à 3 350 dollars - ils sont encore loin des sommets de 69 000 dollars et 4 868 dollars atteints en 2021.

DES MAINS ROBUSTES

De nombreux experts en cryptomonnaies rappellent que personne n'est capable de prédire de manière fiable les variations de prix caractéristiques du bitcoin. En 2017, par exemple, il est passé d'environ 1 000 dollars à près de 20 000 dollars. Au début de 2020, il est passé sous la barre des 4 000 dollars à un moment donné avant d'entamer une hausse vertigineuse.

Pourtant, les défenseurs du bitcoin et d'autres pièces affirment que l'acceptation croissante des cryptomonnaies dans la finance et les investissements grand public ces dernières années a renforcé le secteur.

La société de recherche sur les cryptomonnaies Delphi Digital a déclaré que ses recherches montraient une évolution similaire vers une détention plus longue du bitcoin par les investisseurs, ce qui, selon elle, "illustre un transfert des "mains faibles" à court terme vers les "mains fortes" à long terme".

L'indice bitcoin Fear & Greed de la plateforme de données cryptographiques Coinglass a oscillé entre 10 et 29 depuis le début de l'année, ce qui pourrait être un indicateur d'un possible creux du marché et d'opportunités d'achat, selon Will Hamilton, responsable du trading et de la recherche chez Trovio Capital Management.

"Les précédents points bas du marché en juillet 2021 et mars 2020 étaient corrélés avec des scores de peur et de cupidité de 19 et 10 respectivement", a-t-il ajouté.

Pour les non-initiés, 0 indique une "peur extrême" et 100 une "avidité extrême".

MUSK ET DOGE

La semaine dernière, les cryptomonnaies ont fait l'objet d'autres gros titres.

Le dogecoin, basé sur les mèmes, a volé la vedette après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que l'entreprise l'accepterait comme paiement pour certaines marchandises.

Le tweet a fait grimper le dogecoin de près de 12 %.

"Si davantage de personnes cherchent à acheter des produits Tesla avec du dogecoin, alors la demande augmente", a déclaré M. Acheson, ajoutant que ce mouvement pourrait améliorer les facteurs fondamentaux du dogecoin.

La cryptomonnaie Solana était un autre altcoin en ligne de mire, les analystes de Bank of America affirmant que la blockchain Solana pourrait arracher des parts de marché à l'ethereum et "pourrait devenir le Visa de l'écosystème des actifs numériques".

Ailleurs, les mineurs de bitcoins ont rebondi après la répression de l'exploitation minière en Chine et les récents troubles au Kazakhstan, l'un des principaux centres mondiaux de minage de bitcoins.

Le "taux de hachage" moyen du bitcoin, qui mesure la puissance du réseau informatique du bitcoin, a atteint jeudi un niveau record de plus de 215 millions de térachages par seconde, selon le fournisseur de données de blockchain Glassnode.