La fusillade survenue samedi lors du meeting électoral de l'ancien président américain Donald Trump augmente ses chances de reconquérir la Maison Blanche, et les transactions pariant sur sa victoire augmenteront la semaine prochaine, ont déclaré les investisseurs dimanche.

M. Trump a reçu une balle dans l'oreille lors de son meeting en Pennsylvanie samedi, ce que les autorités considèrent comme une tentative d'assassinat. M. Trump, le visage maculé de sang, a levé le poing quelques instants après l'attaque et sa campagne a déclaré qu'il allait bien après l'incident.

Avant la fusillade, les marchés avaient réagi à la perspective d'une présidence Trump en poussant le dollar à la hausse et en se positionnant pour une courbe de rendement du Trésor américain plus raide, et ces transactions pourraient se renforcer au cours de la semaine à venir, a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille dans l'équipe des titres à revenu fixe chez Eastspring Investments à Singapour.

Le premier attentat contre un président américain ou un candidat d'un grand parti depuis la tentative d'assassinat du président républicain Ronald Reagan en 1981 pourrait bouleverser la revanche du 5 novembre entre le républicain Trump et le président démocrate Joe Biden, qui est serrée dans les sondages d'opinion.

"De mémoire, Reagan a grimpé de 22 points dans les sondages après sa tentative d'assassinat. Il est probable que l'élection soit un glissement de terrain. Cela réduit probablement l'incertitude", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management.

Les dirigeants du monde entier et les hommes politiques américains ont condamné la fusillade, tandis que certains dirigeants de l'industrie, dont le chef de Tesla, Elon Musk, ont déclaré qu'ils soutenaient M. Trump.

Depuis sa piètre performance face à M. Trump lors d'un débat présidentiel il y a deux semaines, M. Biden est confronté à des doutes croissants de la part de ses donateurs, de ses partisans et de ses collègues démocrates quant à sa capacité à battre M. Trump et à faire face aux exigences de son poste.

L'immigration et l'économie ont été les principaux sujets de préoccupation des électeurs américains et, selon les sondages Reuters/Ipsos, ils considèrent que M. Trump est le meilleur candidat pour l'économie, alors même que la Maison Blanche de M. Biden cherche à bénéficier d'une économie solide, avec un ralentissement de l'inflation et un faible taux de chômage.

Sous Trump, les analystes du marché s'attendent à une politique commerciale plus dure, à une réduction de la réglementation et à un assouplissement des règles relatives au changement climatique.

Les investisseurs s'attendent également à une prolongation des réductions de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui expirent l'année prochaine, ce qui alimente les craintes d'une augmentation des déficits budgétaires sous la présidence de M. Trump.

M. Trump a déclaré dans une interview en février qu'il ne reconduirait pas le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dont le deuxième mandat de quatre ans à la tête de l'institution expirera en 2026.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté en même temps que les chances d'une deuxième administration Trump.

Alors que les mouvements de la courbe du Trésor, toujours inversée, sont principalement dus à l'évolution des attentes concernant la première baisse de taux de la Fed dans ce cycle, l'écart entre les obligations à 2 ans et à 30 ans s'est réduit à 6 points de base négatifs, contre 30 points de base négatifs à l'époque du débat entre Biden et Trump.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans, plus étroitement surveillé, se situe à -27 points de base, soit la moitié des niveaux d'il y a trois semaines.

Trump a toujours été plus "pro-marché". La question clé pour l'avenir est de savoir si la politique fiscale reste irresponsablement souple et les implications que cela pourrait avoir pour l'inflation (reprise) et la trajectoire future des taux d'intérêt", a déclaré M. Ferres.

Les cours des actions ont augmenté. Les indices S&P 500 et Dow Jones Industrial Average ont tous deux atteint des records vendredi et le S&P 500 a progressé de 18 % cette année.

"Autour des cinq élections présidentielles des 20 dernières années, la confiance des chefs d'entreprise, le sentiment des consommateurs et en particulier l'optimisme des petites entreprises ont évolué plus favorablement en réponse aux victoires républicaines qu'aux victoires démocrates", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

"Dans la mesure où l'amélioration du sentiment conduit à une augmentation des dépenses et des investissements, une victoire de Trump pourrait stimuler les perspectives de bénéfices de certaines entreprises, même sans changements politiques substantiels."

Peu après la fusillade, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Bill Ackman a soutenu M. Trump. Musk a également soutenu Trump, le qualifiant de "dur" sur sa plateforme de médias sociaux X. (Reportage de Tom Westbrook et Vidya Ranganathan ; Rédaction de William Mallard)