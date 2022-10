Les investisseurs qui ont résisté à l'accord de Musk sur Twitter vont récolter les fruits de leurs efforts.

Des sociétés telles que Pentwater Capital, Millennium Management, Adage Capital Partners et Greenlight Capital - qui investissent pour des clients fortunés - pourraient gagner des centaines de millions de dollars après qu'Elon Musk a conclu jeudi l'acquisition de la plateforme de médias sociaux Twitter pour 44 milliards de dollars.

Ils ne sont pas les seuls à s'enrichir grâce à l'une des opérations de rachat les plus turbulentes de l'histoire récente. Les fonds de pension qui investissent pour les enseignants, les officiers de police et les travailleurs de l'État à New York, en Californie, en Floride et au Wisconsin vont également encaisser de l'argent.

Si le timing est parfait, des investisseurs comme Pentwater, qui a acheté 18 millions d'actions au cours du deuxième trimestre pour en posséder plus que le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, selon les documents réglementaires, pourraient repartir avec un rendement de 40 % ou plus. Ce gain époustouflant est particulièrement remarquable à un moment où le marché plus large a oscillé dans la crainte d'une hausse des taux et d'une récession.

Pentwater a refusé de commenter, tandis que les représentants d'autres entreprises et des pensions d'État ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les fonds possédaient des investissements Twitter à la fin du deuxième trimestre, mais on ignore s'ils ont effectué des changements au cours des troisième et quatrième trimestres.

Les investisseurs, les avocats et les universitaires ont déclaré que croire que l'accord se ferait n'était pas pour les âmes sensibles, avertissant que celui qui s'en sort avec un gros gain prend un risque énorme.

Musk lui-même a ajouté au risque en disant d'abord qu'il voulait acheter Twitter, puis en revenant sur sa décision en juillet et en acceptant finalement en octobre.

"Chaque fois que nous voyons une transaction de cette taille, il y a des possibilités d'arbitrage", a déclaré Joshua White, professeur à l'université Vanderbilt, ajoutant "et celle-ci comportait beaucoup d'incertitudes."

Si la transaction s'était effondrée, le prix plancher de l'action Twitter aurait été "inconnu", a déclaré M. White, ajoutant que les investisseurs ont pris leur risque devant la cour de la chancellerie du Delaware, où sont résolus les litiges entre entreprises. La juge Kathaleen McCormick, qui dirige ce tribunal, a dit à Musk qu'il avait jusqu'à vendredi pour conclure.

Les investisseurs ont vendu 107,626 millions d'actions Twitter au cours du deuxième trimestre, selon les dépôts réglementaires et les données de Symmetric.io, les investisseurs activistes et les fonds orientés vers la technologie étant en tête des ventes.

D'autres investisseurs se sont montrés réticents au début du mois de juillet lorsque Musk a déclaré qu'il se retirait parce que Twitter avait enfreint plusieurs dispositions de l'accord de fusion. Lorsque le cours de l'action a baissé au début du troisième trimestre, certains investisseurs ont vu une chance d'acheter à bas prix.

Ceux qui sont arrivés à ce moment-là ou qui sont restés fidèles aux paris faits plus tôt disent qu'ils avaient foi en l'état de droit.

Pour Matthew Halbower, le fondateur de Pentwater, c'est un diplôme de la Harvard Law School et un quart de siècle d'expérience à parier sur des transactions qui lui ont donné la confiance nécessaire pour dire en juillet que la transaction serait clôturée à 54,20 $, comme prévu. Il a lu l'accord de fusion à l'envers, a vu comment fonctionne la cour de chancellerie du Delaware et a conclu qu'il n'y avait aucun moyen pour Musk de s'en sortir, a déclaré Halbower à ses associés, selon une source.

"Musk s'est piégé lui-même. Il ne pouvait pas sortir du contrat", a déclaré Erik Gordon, professeur à l'Université du Michigan, ajoutant toutefois que les investisseurs de Twitter n'étaient pas piégés.

"Ceux qui sont restés le font parce qu'ils pensent que ce sera un bon investissement, peut-être un panorama financier, social et politique."

David Einhorn, qui dirige Greenlight Capital et a échangé des barbes avec Musk sur Twitter au sujet de l'avenir de Tesla, était pareillement convaincu que le tribunal tiendrait Musk au contrat, selon des lettres aux investisseurs examinées par Reuters.

La semaine dernière, Einhorn a écrit "d'une manière ou d'une autre, la transaction sera conclue au prix initialement convenu ou à un prix proche de celui-ci". Greenlight devrait obtenir un rendement de 45 % sur la transaction et a déjà réalisé un rendement de 18 % au cours des neuf premiers mois de l'année alors que le S&P 500 a baissé de 24 %. Greenlight a refusé de commenter.

"Parier contre Musk qui gagne à long terme est généralement un mauvais pari", a déclaré Gordon du Michigan.