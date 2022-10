Les livraisons de Tesla au troisième trimestre sont inférieures aux estimations.

2 octobre - Tesla Inc a annoncé dimanche que ses livraisons de véhicules électriques au troisième trimestre s'élevaient à 343 830 unités, un chiffre inférieur aux prévisions et alourdi par des arrêts de production pour moderniser son usine de Shanghai.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le constructeur automobile le plus précieux du monde livre 359 162 unités, selon Refinitiv, contre 241 300 unités un an plus tôt. (Reportage de Savyata Mishra et Mrinmay Dey à Bengaluru, Hyunjoo Jin à San Francisco ; Montage de Sriraj Kalluvila et Lisa Shumaker)