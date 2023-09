Tesla pourrait ne pas atteindre les estimations de livraisons du troisième trimestre en raison des fermetures d'usines prévues et de la faible demande qui a conduit le constructeur automobile à augmenter les remises, ont averti plusieurs analystes de Wall Street à l'approche de la publication du rapport qui pourrait avoir lieu dès dimanche.

Les courtiers, dont Barclays, Baird et Guggenheim, ont attribué cette faiblesse potentielle aux temps d'arrêt des usines du constructeur en Europe et en Chine pour moderniser les équipements et préparer la production de la berline Model 3 mise à jour et du Cybertruck.

Mais le rééquipement pourrait contribuer à un quatrième trimestre solide en permettant à Tesla de rafraîchir sa gamme de véhicules vieillissante avec des modèles qui pourraient mieux concurrencer les offres des rivaux américains tels que Ford et BYD en Chine, ont déclaré les maisons de courtage.

Ils estiment que Tesla livrera entre 439 200 et 455 000 véhicules au cours du trimestre de septembre. Ce chiffre est inférieur à la prévision globale de Wall Street de 458 713 véhicules, selon une moyenne de 11 estimations d'analystes compilées par LSEG.

Le chiffre de LSEG implique une baisse de 1,6 % des livraisons par rapport au trimestre précédent. Il s'agirait de la première baisse séquentielle des livraisons de Tesla depuis le deuxième trimestre 2022.

Certains analystes ont déclaré qu'un rapport décevant pourrait déclencher la nécessité de réduire davantage les prix pour stimuler les ventes face à la concurrence croissante et à un ralentissement plus large de la demande de véhicules électriques.

"Il ne s'agit pas seulement de problèmes d'offre, les signaux de la demande restent faibles", a déclaré le courtier Guggenheim dans une note cette semaine. "Nous nous attendons à ce que des réductions de prix soient nécessaires au cours des prochains trimestres.

Cela se ferait au détriment des marges de Tesla, les meilleures du secteur, qui ont déjà atteint leur niveau le plus bas en quatre ans au deuxième trimestre, en raison de la guerre des prix que l'entreprise a déclenchée en janvier.

Au troisième trimestre, Tesla a réduit les prix de ses Model S et Model X de 14 % à 21 % sur ses principaux marchés, la Chine et les États-Unis. Elle a également augmenté les remises sur ses modèles phares Model 3 et Model Y jusqu'à plus de 5 000 dollars aux États-Unis, tout en réduisant les prix du Model Y et en offrant d'autres incitations en Chine.

L'entreprise a également réduit son plan de production dans son usine allemande en raison de la faiblesse de la demande, selon un rapport de Business Insider.

OPTIMISME POUR LE 4E TRIMESTRE

Certains analystes pensent que Tesla pourrait rebondir au cours des trois derniers mois de l'année, grâce à la mise à jour de la Model 3. La variante restylée est proposée à un prix plus élevé et devrait être lancée en Europe et en Chine au quatrième trimestre.

"Les premières critiques de la Model 3 rafraîchie ont été positives et les changements dans les temps d'attente suggèrent que la demande est forte, en particulier en Chine", a déclaré Baird. "Les mises à jour donneront un coup de pouce à la demande dans un contexte difficile."

Certains investisseurs sont également optimistes quant aux perspectives de Tesla face à la grève des ouvriers de l'automobile à Detroit Three.

La grève contre Ford, General Motors et Stellantis est sur le point d'entrer dans sa troisième semaine et toute augmentation des coûts résultant d'un nouveau contrat potentiel avec le syndicat United Auto Workers accentuera la pression sur les anciens constructeurs automobiles à un moment où ils perdent déjà des milliards de dollars dans leurs activités liées aux véhicules électriques.

"Vous ne voulez vraiment pas placer votre argent dans Ford ou GM en ce moment, et pour de nombreux investisseurs américains, Tesla est le seul autre jeu en ville", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments, qui détient des actions Tesla.

"Cela devrait donc permettre à l'action de se stabiliser quelque part.

Les actions de Tesla ont baissé d'environ 5 % ce mois-ci en raison des attentes d'un défaut de livraison. Mais elles ont presque doublé depuis le début de l'année.