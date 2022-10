Les livraisons trimestrielles de véhicules électriques de Tesla ne correspondent pas aux estimations.

(Ajout de détails, contexte)

2 octobre - Tesla Inc. a annoncé dimanche que ses livraisons de véhicules électriques au troisième trimestre étaient inférieures aux prévisions et qu'elles étaient alourdies par des arrêts de production pour mettre à jour son usine à Shanghai.

Tesla a livré 343 830 véhicules, alors que les analystes avaient prévu en moyenne 359 162, selon Refinitiv. Un an plus tôt, Tesla avait livré 241 300 unités.

Le constructeur automobile le plus précieux au monde a mis à niveau ses lignes de production à Shanghai après qu'une recrudescence des cas de COVID-19 ait forcé une suspension à l'usine et alimenté le premier fléchissement des livraisons après une série record de près de deux ans.

Cependant, la mise à niveau prévue, ainsi que les perturbations dans les usines de ses fournisseurs ont nui à la majeure partie de la production en juillet.

La production totale a augmenté de 42 % pour atteindre 365 923 véhicules au troisième trimestre, contre 258 580 véhicules au trimestre précédent.

Tesla a déclaré avoir livré 325 158 voitures compactes Model 3 et véhicule utilitaire sport Model Y, ainsi que 18 672 de ses véhicules haut de gamme Model S et Model X à des clients au cours du trimestre. (Reportage de Savyata Mishra et Mrinmay Dey à Bengaluru, Hyunjoo Jin à San Francisco ; Montage de Sriraj Kalluvila et Lisa Shumaker)