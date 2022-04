Les plans de Musk pour Twitter alors que le milliardaire propose une offre d'achat

Tout a commencé lorsque Musk a divulgué une participation de 9,1 % dans Twitter le 4 avril et a déclaré plus tard qu'il prendrait un siège au conseil d'administration. Mais, devenir administrateur aurait empêché Musk de devenir le propriétaire effectif de plus de 14,9 % des actions ordinaires de Twitter.

Voici une chronologie des développements, y compris certains tweets de Musk et les derniers commentaires divulgués dans un dépôt :

Date Tweets et commentaires tirés du dépôt de l'entreprise

14 avril 2022 "Cependant, depuis que j'ai fait mon investissement, je réalise maintenant que la

l'entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal

impératif sociétal sous sa forme actuelle. Twitter doit être

transformé en société privée", a déclaré Musk dans un dépôt https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001418091/000110465922045641/tm2212748d1_sc13da.htm.

14 avril 2022 "Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas

acceptée, je devrai reconsidérer ma position en tant que

actionnaire", a ajouté Musk dans le dépôt

14 avril 2022 "Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer", a déclaré

Musk a déclaré dans le dépôt

14 avril 2022 Musk a tweeté sur https://twitter.com/elonmusk/status/1514564966564651008

en disant "J'ai fait une offre", avec un lien vers la société

dépôt de l'entreprise

12 avril 2022 Musk a été poursuivi en justice par d'anciens actionnaires de Twitter qui affirment

qu'ils n'ont pas profité de la récente hausse du cours de son action

parce qu'il a attendu trop longtemps pour divulguer une participation de 9,2 % dans la

société de médias sociaux.

10 avril 2022 Musk a lancé un sondage sur Twitter pour savoir si le siège de la société à San Francisco devait être maintenu.

siège social de la société à San Francisco devrait être

transformé en refuge pour sans-abri. Le tweet est maintenant

supprimé. Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, avait soutenu l'idée de Musk.

Musk.

10 avril 2022 Le PDG de Twitter Agrawal a partagé une obligation https://twitter.com/paraga/status/1513354622466867201

sur Twitter indiquant que Musk a rejeté la proposition de l'entreprise

de rejoindre son conseil d'administration. Musk a supprimé le tweet, où il

répondu par une émoticône avec un

visage avec la main sur la bouche.

10 avril 2022 Musk a lancé un sondage demandant si le "w" devait être supprimé du

nom de Twitter, laissant deux options de vote, "oui" et "bien sûr".

bien sûr". Il l'a également supprimé.

9 avril 2022 En ce qui concerne le modèle économique de Twitter, Musk a tweeté

avant de le supprimer : "Et pas de publicité. Le pouvoir des entreprises

de dicter leur politique est grandement renforcé si Twitter dépend

de l'argent de la publicité pour survivre".

Le 9 avril 2022, Musk a tweeté https://twitter.com/elonmusk/status/1512946176244473863,

"Toute personne qui s'inscrit à Twitter Blue (c'est-à-dire qui paie

3 $/mois) devrait obtenir une coche d'authentification" à propos de

son service d'abonnement qui propose un "accès exclusif à des

fonctionnalités premium" sur une base mensuelle. Plus tard, il a supprimé

le tweet.

Le 5 avril 2022, Agrawal a tweeté https://twitter.com/paraga/status/1511320953598357505?s=21&t=Is9i_R_hPKzFuUV5VhxUZQ.

Musk est nommé au conseil d'administration de Twitter. "Il est à la fois un

croyant passionné et un critique intense du service

ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur

@Twitter, et dans la salle du conseil, pour nous rendre plus forts à long terme".

long terme", a déclaré un tweet suivant.

Le 5 avril 2022, Jack Dorsey, PDG de Twitter, accueille Musk au conseil d'administration de Twitter

dans un tweet https://twitter.com/jack/status/1511329369473564677?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511329369473564677%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Feconomictimes.indiatimes.com%2Fmagazines%2Fpanache%2Fto-celebrate-memelord-elon-musks-twitter-board-entry-netizens-flood-the-internet-with-jokes%2Farticleshow%2F90687616.cms,

a ajouté : "Parag et Elon dirigent tous deux avec leur cœur, et

ils formeront une équipe incroyable".

4 avril 2022 Musk a publié un sondage sur Twitter demandant aux utilisateurs s'ils voulaient un

bouton d'édition. "Voulez-vous un bouton d'édition ?" Musk a demandé dans

le tweet, en réponse auquel Agrawal a dit que les

conséquences du sondage seront importantes. "Veuillez voter

soigneusement", a-t-il tweeté.

4 avril 2022 Dans son premier tweet depuis la divulgation de sa participation dans

Twitter, il a déclaré : "Oh salut lol".

26 mars 2022 Musk a déclaré que le fait que Twitter n'adhère pas aux principes de la liberté d'expression porte fondamentalement atteinte à la démocratie.

principes de liberté d'expression mine fondamentalement la démocratie et a demandé si

une nouvelle plateforme était nécessaire.