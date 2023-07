La stratégie de Tesla visant à stimuler les ventes par des réductions de prix a probablement alimenté la plus forte croissance de son chiffre d'affaires en cinq trimestres, tout en entraînant une baisse des marges, qui ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans au cours de la période avril-juin.

Depuis la fin de l'année dernière, le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk a lancé une guerre des prix pour stimuler la demande et étouffer la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels, tels que Ford Motor, et des rivaux chinois, notamment BYD.

Les résultats de Tesla mercredi devraient montrer que sa marge bénéficiaire brute a baissé à 18,9 % au deuxième trimestre, selon 19 analystes interrogés par Visible Alpha. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 20,2 % du trimestre précédent et aux 25,9 % de l'année précédente.

La seule raison pour laquelle Tesla a livré un peu plus de voitures au deuxième trimestre qu'au cours des trois mois précédents est qu'elle a pratiqué des remises importantes au détriment de ses marges, a déclaré Vitaly Golomb, un banquier d'affaires qui se concentre sur la mobilité.

"Il est clair qu'il s'agit d'une entreprise automobile qui subit les mêmes pressions de la chaîne d'approvisionnement et de la demande que les autres fabricants. Ils ont même un stock croissant de leurs modèles 3 et Y de trois et six ans d'âge et semblent vraiment avoir atteint un certain point de saturation de la demande."

Le constructeur automobile le plus précieux au monde a produit 13 560 véhicules de plus au cours du trimestre qu'il n'en a remis aux clients. Bien que cet écart se soit réduit par rapport aux chiffres du premier trimestre, il s'agit d'une tendance préoccupante pour l'entreprise qui avait prédit en octobre qu'elle vendrait toutes les voitures qu'elle fabriquerait dans un avenir prévisible.

Le manque de nouveaux modèles a également compliqué la tâche de Tesla face à ses rivaux en Chine, où une reprise économique inégale et des offres plus fraîches et plus brillantes de la part des acteurs locaux ont pesé sur la demande.

Tesla a enregistré des livraisons record de ses voitures fabriquées en Chine au cours du trimestre, mais sa part du marché chinois des véhicules électriques et hybrides rechargeables est tombée à 8,8 %, contre 10,5 % au cours des trois premiers mois de 2023, selon un calcul de Reuters basé sur des chiffres d'un organisme chinois de l'industrie automobile.

"La part de marché de Tesla sur le segment des véhicules électriques va probablement diminuer au fil du temps", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar. "Cependant, je pense que la mesure la plus appropriée à regarder est la part de marché automobile totale de Tesla, qui continue de croître au fur et à mesure que les livraisons augmentent."

CHARGER L'AVANT

Alors que les ventes de véhicules électriques ralentissent, Tesla s'efforce de conquérir une plus grande part du marché américain de la recharge afin de diversifier ses revenus.

Elle a conclu des accords avec des entreprises telles que Ford Motor et General Motors pour l'utilisation de sa norme de recharge nord-américaine (NACS), ce qui a permis à sa valeur boursière de plus que doubler cette année pour atteindre 880 milliards de dollars.

À la suite de ces partenariats, plusieurs entreprises de recharge ont déclaré qu'elles adopteraient la norme Tesla.

Même si cela ne contribuera guère au chiffre d'affaires du deuxième trimestre, qui devrait augmenter de 45,2 % pour atteindre 24,59 milliards de dollars, selon Refinitiv, les analystes prévoient que cela augmentera considérablement le chiffre d'affaires de l'entreprise à l'avenir.

Piper Sandler estime que les revenus de Tesla provenant de son réseau de recharge atteindront 9,65 milliards de dollars en 2032, plus de la moitié des ventes provenant de VE fabriqués par d'autres constructeurs automobiles utilisant son réseau.