Les traders qui ont parié contre le groupe des "Magnificent 7", les grandes valeurs technologiques américaines, ont réalisé la semaine dernière leur plus gros profit hebdomadaire, soit plus de 10 milliards de dollars, les gains les plus importants provenant de leurs positions courtes sur les actions de Nvidia et Tesla, selon les données d'Ortex.

Le concepteur de puces a perdu près de 14 % la semaine dernière, enregistrant sa pire chute hebdomadaire depuis plus de 19 mois, ce qui a permis aux vendeurs à découvert d'engranger plus de 3 milliards de dollars de bénéfices.

Tesla, dont les actions sont restées à la traîne de ses pairs du groupe convoité cette année, a également chuté dans des proportions équivalentes, ce qui a permis aux vendeurs à découvert d'engranger 3 milliards de dollars de bénéfices.

Les paris contre Microsoft et Apple ont rapporté 1 milliard de dollars de bénéfices chacun la semaine dernière, selon les données.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, et le S&P 500, l'indice de référence, ont subi six séances consécutives de baisse la semaine dernière, leur plus longue série de pertes depuis octobre 2022, alors que les preuves de la résistance de l'économie américaine et d'une inflation toujours élevée ont réduit les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche.

Dans l'ensemble, les "7 Magnifiques" ont perdu près de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière la semaine dernière, selon les données du LSEG.

Tesla, Meta Platforms, Alphabet et Microsoft seront au centre de l'attention cette semaine, alors que les entreprises s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels.

"La faiblesse des ventes d'iPhone, les mauvais chiffres de livraison de Tesla et le recul de la réglementation dans l'UE et aux États-Unis peuvent tous peser sur le sentiment, mais l'impact de l'opinion des marchés sur l'orientation des taux d'intérêt ne peut pas non plus être sous-estimé", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

"Les investisseurs chercheront à rassurer six d'entre eux lorsqu'ils publieront leurs chiffres trimestriels", a ajouté M. Mould. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva)