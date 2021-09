Les ventes au détail de véhicules neufs aux États-Unis devraient chuter de 25 % en septembre - données disponibles

Les ventes au détail de véhicules neufs aux États-Unis devraient chuter de près d'un quart en septembre, en raison de l'épuisement des stocks, même si les dépenses des consommateurs restent élevées, ont indiqué les consultants J.D. Power et LMC Automotive dans des prévisions conjointes publiées mardi.

Les ventes au détail de véhicules neufs aux États-Unis devraient chuter à 888 900 unités en septembre, contre 1 182 788 il y a un an.

"Les résultats de septembre montrent qu'il n'y a tout simplement pas assez de véhicules disponibles pour répondre à la demande des consommateurs", a déclaré J.D. Power dans un communiqué.

Alors que la demande de transport personnel reste très élevée, les consommateurs s'apprêtant à dépenser des milliards de dollars en septembre, les constructeurs automobiles sont gênés par la pénurie de semi-conducteurs et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

L'écart entre la demande et l'offre entraîne des prix records pour les véhicules, le prix moyen des transactions en septembre devant atteindre le niveau record de 42 802 dollars, selon J.D. Power.

Les prix des véhicules d'occasion commencent également à se réchauffer avec le début de la saison d'automne, après un refroidissement à la fin juin et en juillet, a ajouté J.D. Power.

LMC Automotive a averti que la reprise de l'industrie automobile pourrait être repoussée jusqu'en 2022, voire 2023, en raison de l'aggravation des perturbations.

En septembre, le taux annualisé désaisonnalisé des ventes de véhicules neufs sera de 12,2 millions, soit quatre millions d'unités de moins qu'en 2020 et environ 800 000 unités de moins qu'en 2019.

Les principaux constructeurs automobiles, dont General Motors Co et Tesla Inc, doivent faire état de leurs livraisons mensuelles et trimestrielles au cours des deux prochaines semaines. (Reportage de Kannaki Deka à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)