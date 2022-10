Les ventes de Tesla en Chine atteignent un record après la modernisation de l'usine de Shanghai.

Tesla Inc a livré 83 135 véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine en septembre, pulvérisant son record mensuel, selon un rapport publié dimanche par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA).

Ce chiffre marque une augmentation de 8 % par rapport au mois d'août et constitue un record pour l'usine Teslas de Shanghai depuis le début de la production en décembre 2019, dépassant le précédent pic de livraisons de 78 906 en juin, alors que le constructeur automobile américain continue d'investir dans la production en Chine.

"Les ventes record des voitures Tesla fabriquées en Chine ont montré que les véhicules électriques ont mené la tendance de la mobilité", a déclaré Tesla dans un bref communiqué.

À l'échelle mondiale, Tesla a déclaré la semaine dernière avoir livré 343 830 VE au troisième trimestre, un record pour le constructeur automobile le plus précieux au monde, mais moins que les 359 162 que les analystes avaient prévu en moyenne, selon Refinitiv.

Tesla a accéléré ses livraisons en Chine après avoir suspendu la majeure partie de la production de l'usine de Shanghai en juillet pour une mise à niveau, ce qui a porté la capacité de production hebdomadaire de l'usine à environ 22 000 unités, contre des niveaux d'environ 17 000 en juin, a précédemment rapporté Reuters.

Depuis l'ouverture de l'usine sur son deuxième plus grand marché à la fin de 2019, Tesla a cherché à faire fonctionner l'installation du centre commercial de la Chine à pleine capacité.

Il prévoit toutefois de maintenir la production de son usine de Shanghai à environ 93% de sa capacité jusqu'à la fin de l'année, une décision rare pour le constructeur automobile américain, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources, qui n'ont pas dit pourquoi il le faisait.

L'usine, qui fabrique des Model 3 et des Model Y destinés à la fois à être vendus en Chine et à être exportés vers d'autres marchés, dont l'Europe et l'Australie, avait rouvert ses portes le 19 avril après un verrouillage du COVID-19, mais n'a repris sa pleine production qu'à la mi-juin.

La production s'est accélérée malgré les vagues de chaleur et les mesures de confinement COVID qui ont frappé ses fournisseurs dans la région sud-ouest du pays.

Tesla, qui propose des primes d'assurance aux consommateurs chinois depuis septembre, doit faire face à une concurrence croissante de la part des fabricants nationaux de VE dans une économie en fort affaiblissement, tandis que la consommation chute en raison des restrictions strictes du COVID.

Le constructeur chinois BYD a continué à dominer le marché national des VE avec 200 973 ventes en gros en septembre, soit un bond de près de 15 % par rapport à août. La CPCA a déclaré que la hausse des prix du pétrole et les subventions gouvernementales continuent d'encourager davantage de consommateurs à choisir les véhicules électriques. (Reportage de Krystal Hu à New York, Anirudh Saligrama à Bengaluru et Zhang Yan à Shanghai ; Rédaction de Lisa Shumaker, Gary McWilliams et Muralikumar Anantharaman)