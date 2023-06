Les ventes de VE fabriqués par Tesla en Chine ont augmenté de 2,4% en mai par rapport à avril - CPCA

Sur une base annuelle, les ventes ont augmenté de 142 % en mai par rapport aux 32 165 véhicules du même mois de 2022, lorsque Shanghai, où se trouve son usine, était encore soumise aux mesures de confinement COVID-19 qui ont eu un impact sur la production.

Le rival chinois BYD Co Ltd, avec ses séries Dynasty et Ocean de VE et de véhicules hybrides essence-électricité, a enregistré des ventes de 239 092 véhicules en mai, soit une hausse de 14 % par rapport à avril, selon les données de la CPCA.

La CPCA devrait publier des chiffres plus détaillés sur les ventes de voitures en mai dans le courant du mois.

Tesla a fait l'objet d'une attention particulière en Chine ces dernières semaines, à l'occasion d'une visite non annoncée du patron Elon Musk.

M. Musk a achevé jeudi un voyage de deux jours qui comprenait des entretiens avec le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang mercredi à Pékin, a déclaré une source à Reuters.

Ce voyage, le premier de M. Musk en trois ans après la réouverture des frontières par Pékin, intervient alors que Tesla est confronté à la concurrence croissante des fabricants chinois de véhicules électriques et à l'incertitude quant à l'expansion de l'usine de Shanghai, son plus grand centre de production.

Il a également rencontré les ministres des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie, et a dîné avec Zeng Yuqun, président du fournisseur de batteries Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL).

M. Musk a visité l'usine Tesla de Shanghai mercredi en fin de journée et a rencontré Chen Jining, secrétaire du parti au pouvoir à Shanghai, jeudi. M. Chen a invité Tesla à accroître ses investissements et à développer ses activités dans la ville, selon un communiqué du gouvernement municipal.

Dans le cadre d'une action décrite comme un rappel de produits, Tesla distribue des mises à jour logicielles en direct pour plus de 1,1 million de véhicules afin de résoudre un problème de freinage à partir du 29 mai, a déclaré l'autorité chinoise de régulation des marchés à la mi-mai.

Depuis le mois de mai, Tesla a augmenté ses prix dans certains pays, dont la Chine, après que des baisses de prix antérieures ont déclenché une guerre des prix, suivie par de nombreuses marques internationales et locales.