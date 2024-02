Les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont chuté de 38,8% par rapport au mois précédent, la première baisse de ce type depuis août 2023, ont montré les données de l'industrie, la demande s'affaiblissant dans le plus grand marché automobile du monde malgré une nouvelle poussée de rabais menée par Tesla.

Les ventes de véhicules, y compris ceux exportés, ont totalisé 2,44 millions d'unités, en hausse de 47,9% par rapport à l'année précédente et en baisse de 22,7% par rapport à décembre, selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), qui représentent 29,9 % des ventes totales, ont augmenté de 78,8 % en janvier par rapport à l'année précédente, selon les données.

Les données de la CAAM suivent les ventes des constructeurs automobiles aux concessionnaires et incluent les véhicules commerciaux tels que les camions, sauf indication contraire.

En janvier dernier, les ventes de voitures particulières en Chine ont chuté de 37,9 % en glissement annuel et de 40,4 % en glissement mensuel, soit les pires performances pour un mois de janvier depuis les années 2000, selon l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA), en raison de la fin des subventions et des réductions d'impôts. Les ventes ont également été affectées par le raccourcissement des jours ouvrables, la semaine du Nouvel An chinois tombant en janvier de l'année dernière.

Le démarrage mitigé du marché automobile chinois en 2024 met en évidence la tiédeur de la demande des consommateurs dans la deuxième économie mondiale, dans un contexte de ralentissement prolongé de l'activité immobilière et d'effondrement du marché.

Face au ralentissement de la demande et à la concurrence croissante, Tesla a réduit les prix de certains modèles 3 et Y en Chine en janvier et a offert des remises en espèces pour certains modèles Y à partir du 1er février, annulant ainsi cinq ajustements à la hausse depuis la fin du mois d'octobre.

Tesla a baissé les prix de départ des versions de base des Model 3 et Y de 6 % et 3 %, respectivement, en janvier, alors qu'il avait augmenté leurs prix en novembre, selon les calculs de Reuters. (Reportage de Qiaoyi Li, Zhang Yan et Sarah Wu ; Rédaction de Himani Sarkar)