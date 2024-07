Le modèle Y de Tesla, le plus vendu, a été inclus dans une liste de modèles électriques et hybrides rechargeables qu'un gouvernement local en Chine peut acheter en tant que voiture de service, selon le média officiel chinois The Paper jeudi.

C'est la première fois que les voitures de Tesla peuvent être achetées par le gouvernement en Chine, a ajouté le journal.

Le gouvernement provincial de Jiangsu, dans l'est de la Chine, a publié 56 lots d'achats de véhicules à énergie nouvelle destinés à être utilisés comme voitures de service par le parti, le gouvernement et les organisations publiques, dans un communiqué du gouvernement daté du 6 juin.

Hormis le Model Y fabriqué dans l'usine Tesla de Shanghai et le XC40 de Volvo Cars, les 54 autres lots étaient tous des VE et des hybrides de marque chinoise. Volvo Cars appartient au constructeur automobile chinois Zhejiang Geely Holding Group.

Ni le gouvernement ni les médias chinois n'ont précisé le nombre de Model Y que le gouvernement provincial de Jiangsu pourrait acheter.

Les voitures Tesla ont été interdites d'accès à certains complexes gouvernementaux et militaires en Chine.

Ces restrictions ont été levées après que Tesla a obtenu l'aval de la principale association de l'industrie automobile du pays, qui a déclaré en avril que la collecte de données par les flottes de Tesla en Chine était conforme.

Alors que la demande de voitures chinoises à l'étranger est assombrie par la perspective des droits de douane et que la concurrence intérieure s'intensifie, les livraisons de véhicules fabriqués en Chine par Tesla ont chuté de 9 % au premier semestre par rapport à la même période en 2023.

Le voyage du PDG de Tesla, Elon Musk, en Chine fin avril pour rencontrer le premier ministre Li Qiang, semble toutefois avoir porté ses fruits.

La Chine a renforcé son soutien à Tesla, qui prévoit de construire un centre de formation aux données et de déployer son logiciel Full Self Driving dans le pays cette année, malgré les tensions persistantes avec les États-Unis sur la rivalité technologique. (Reportage de Zhang Yan et Casey Hall ; rédaction de Barbara Lewis)