Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Le rapport sur l'inflation américaine du mois de juin, étonnamment bénin, a été suivi d'une violente rotation des grandes sociétés technologiques vers les petites capitalisations, tandis que les taux d'emprunt américains et le dollar ont plongé et que le yen japonais a volé la vedette aux devises.

Ce qui est maintenant devenu une volatilité presque traditionnelle du marché le jour de l'IPC américain n'a pas déçu jeudi.

Bien que la situation se soit quelque peu stabilisée au début de la journée de vendredi, alors que les grandes banques américaines se préparent à donner le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre, la confirmation d'une reprise de la désinflation a laissé des traces.

Stimulé par le recul des géants de l'intelligence artificielle et des véhicules électriques Nvidia et Tesla, le Nasdaq s'est détourné de ses records et a plongé de près de 2 % après la publication de l'IPC, alors même que les petites capitalisations de l'indice Russell 2000 ont bondi de plus de 3 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis trois mois, leur meilleure journée de l'année jusqu'à présent.

Dans une moindre mesure, mais également sous l'influence des grandes capitalisations, le S&P 500 a perdu près de 1 %, bien que les contrats à terme se soient maintenus au même niveau pendant la nuit.

Au moins Tesla, qui a chuté de 8,4 %, sa plus forte baisse depuis janvier, a eu quelques excuses après qu'un rapport de Bloomberg a affirmé que l'entreprise retardait le lancement de son robotaxi d'environ deux mois.

Mais la rotation sauvage des secteurs boursiers a plutôt ressemblé à une réaction spontanée aux nouvelles positives sur l'inflation, où les prix globaux ont en fait baissé au cours du mois pour la première fois en quatre ans et où l'inflation annuelle est passée sous la barre des 3 % pour la première fois en 12 mois.

L'inflation de base a été inférieure aux prévisions, à 3,3 % - son niveau le plus bas depuis trois ans - et les composantes "services" et "logement" ont également été modérées.

Une forte baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage en arrière-plan a fourni un mélange agréable, malgré la volatilité déroutante du marché boursier. Les mises à jour des prix à la production de vendredi permettront d'éclairer à nouveau le tableau.

Les responsables de la Réserve fédérale n'ont pas tardé à applaudir ce document.

Le président de la Fed de St Louis, Alberto Musalem, a qualifié le rapport de juin d'"encourageant", la patronne de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a parlé de "soulagement" et Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, a qualifié d'"excellente" cette nouvelle qui remet l'inflation sur la voie de son objectif de 2 %.

Le Fonds monétaire international a déclaré qu'il continuait à penser que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt dans le courant de l'année.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont abondé dans ce sens, une première baisse de la Fed étant désormais prévue pour septembre et jusqu'à 60 points de base étant envisagés pour le reste de l'année. Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois, bien qu'ils soient repassés au-dessus de 4,2 % au début de la journée de vendredi.

Le dollar, comme on pouvait s'y attendre, en a fait les frais.

La paire dollar/yen, qui a plongé de près de 2 %, a été presque consternée par les soupçons et les diverses informations selon lesquels les autorités japonaises auraient profité de l'occasion pour intervenir afin d'acheter des yens et de maximiser le mouvement.

Aucune confirmation officielle n'a été donnée au cours de la nuit, le dollar reprenant pied au-dessus de 159 yens, toujours près de trois yens en dessous du récent sommet de 38 ans.

La suite de tous les bouleversements survenus sur les marchés mondiaux jusqu'au début de la journée de vendredi a été désordonnée.

Touché par l'effondrement du secteur technologique et la flambée du yen, le Nikkei japonais a dégringolé de 2,5 % et d'autres bourses asiatiques à forte composante technologique, en Corée du Sud et à Taïwan, ont fortement chuté.

Alors que les actions de Hong Kong ont bondi, les actions de la Chine continentale ont été plus mitigées, le rapport sur le commerce de juin de la Chine ayant envoyé des signaux contradictoires.

Alors que les exportations chinoises ont dépassé les prévisions pour le mois, les importations ont de nouveau chuté, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant la demande intérieure dans la deuxième économie mondiale.

En Europe, la réaction des marchés boursiers a été majoritairement positive vendredi, seul le FTSE250, une moyenne capitalisation britannique, ayant légèrement reculé par rapport à son meilleur niveau depuis plus de deux ans à la suite du rapport sur l'IPC.

Le recul du dollar a toutefois favorisé l'euro et la livre sterling, cette dernière ayant atteint son niveau le plus élevé depuis un an grâce à l'effervescence qui a suivi les élections.

Ailleurs, l'attention est restée focalisée sur la politique. Les pressions exercées sur le président américain Joe Biden pour qu'il se retire de la course à la Maison Blanche en novembre se sont poursuivies après une série de gaffes verbales lors de sa dernière apparition au sommet de l'OTAN à Washington. Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Indice des prix à la production en juin aux États-Unis, enquête sur la consommation de l'Université du Michigan en juillet * Résultats des entreprises américaines : JPMorgan, Citi, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Fastenal.