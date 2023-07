Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux Une semaine décalée pour les marchés américains semble reprendre là où un premier semestre exceptionnel s'est terminé vendredi, avec Tesla qui a épaté la galerie avec des statistiques de livraison impressionnantes.

L'action Tesla s'est envolée de 5 % avant l'ouverture des marchés lundi, dépassant les prévisions avec des livraisons record au deuxième trimestre, en hausse de 83 % par rapport à l'année précédente et de 10 % par rapport au premier trimestre.

Ces bonnes nouvelles soulignent la meilleure performance du premier semestre en 40 ans pour le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, ainsi que l'explosion de 74 % depuis le début de l'année des 10 plus grandes valeurs numériques et technologiques américaines contenues dans l'indice new-yorkais FANG.

Les nouvelles sont un peu moins réjouissantes pour la plus grosse capitalisation américaine, Apple, qui est devenue la semaine dernière la première entreprise à dépasser les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Bien que cela ait semblé avoir peu d'effet immédiat sur ses actions en dehors des heures de bureau, le Financial Times de lundi a rapporté qu'Apple avait été contraint de réduire considérablement les prévisions de production de son casque de réalité augmentée Vision Pro en raison de la complexité de sa conception.

Après que le S&P500 a clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis plus d'un an, et qu'il a progressé de 16 % depuis le début de l'année 2023, les bourses d'Asie et du monde entier ont également progressé lundi.

Soutenu par une politique monétaire souple, l'encouragement des exportations par un yen affaibli et de nouvelles alliances dans le secteur des puces, le Nikkei japonais a clôturé à son plus haut niveau depuis 33 ans. L'indice de référence italien FTSE MIB FTMIB> a atteint son plus haut niveau depuis 2008, stimulé lundi par une hausse de 5 % de Generali après que le régulateur italien des assurances a autorisé un investisseur majeur, Delfin, à augmenter sa participation à plus de 10 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient encore un peu plus élevés, le jour férié de la fête de l'Indépendance de mardi étant susceptible de limiter les volumes de transactions.

Mais la force surprenante des actions américaines influencées par l'IA au cours du premier semestre de l'année laisse la barre haute pour la macroéconomie au cours des six derniers mois si l'on veut que les gains s'étendent au-delà des grands gagnants de la technologie.

L'industrie manufacturière n'est certainement pas la force motrice du moment, les dernières enquêtes de conjoncture de juin montrant une stagnation de la croissance ou une contraction en Asie et en Europe, alors que le rebond économique tant vanté de la Chine s'essouffle.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, doit se rendre à Pékin cette semaine.

Le rapport final sur l'industrie manufacturière américaine de juin, plus tard lundi, devrait refléter les enquêtes mondiales, mais cette semaine, l'économie se concentrera sur le marché de l'emploi dynamique. Les chiffres de l'emploi national de juin et d'autres rapports connexes sont attendus vendredi.

Malgré l'annonce, vendredi dernier, d'un nouveau ralentissement de l'inflation de base aux États-Unis en mai, les marchés prennent les signaux de la Réserve fédérale au mot et, compte tenu de l'étroitesse du marché de l'emploi, évaluent à 35 points de base supplémentaires les hausses de taux d'intérêt cette année. Les contrats à terme ne prévoient plus de réduction d'un quart de point par rapport au pic implicite depuis près d'un an.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont atteint 4,96 %, leur niveau le plus élevé depuis près de quatre mois. La courbe des rendements à 2-10 ans s'est inversée jusqu'à 110 points de base, son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de lundi : * Enquête finale de S&PGlobal sur l'industrie manufacturière américaine pour le mois de juin, rapports équivalents dans le monde entier * Adjudications de bons à 3 et 6 mois par le Trésor