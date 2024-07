Alden Bentley (New York) fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Préparez-vous aux retombées d'un tsunami provoqué par les mégacapitalisations. Un réexamen des résultats des titres de l'IA et des Sept Magnifiques a transformé la ruée sur Alphabet et Tesla en déroute à Wall Street.

Si l'on ajoute à cela les inquiétudes concernant la croissance chinoise et mondiale, qui ont exercé une pression sur les monnaies liées aux matières premières, vous avez toutes les cartes en main pour que la tendance à la baisse des risques sur les marchés chinois et japonais se poursuive.

Quelle que soit l'issue des élections américaines de novembre, les entreprises chinoises sont exposées à des risques. La vice-présidente Kamala Harris s'est imposée comme candidate démocrate à la présidence après que le président Joe Biden, 81 ans, a mis fin à sa tentative de réélection dimanche. On ne sait pas encore quel type de politique chinoise elle privilégiera, mais on s'attend à ce qu'elle et son rival républicain Donald Trump adoptent des positions fermes sur les droits de douane et Taiwan, comme l'a fait M. Biden.

La commission des règles du Comité national démocrate s'est mise d'accord mercredi sur un plan visant à nommer officiellement Mme Harris dès le 1er août, avant la convention du parti qui se tiendra du 19 au 22 août à Chicago, et à lui faire choisir un colistier avant le 7 août.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont tombés à leur plus bas niveau en plusieurs semaines mercredi, après que Tesla et Alphabet ont déçu avec des résultats médiocres et que leurs actions ont chuté de 12 % et 5 %, respectivement.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé en baisse de 3,6 % et le S&P 500 a chuté de 2,3 %. D'autres grandes capitalisations, Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O), Meta Platforms (META.O) et Nvidia (NVDA.O), ont été touchées, tout comme les petites capitalisations, qui ont bénéficié d'un bref moment de gloire au cours des dernières semaines.

Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois face au yen, les opérations de portage sur le yen se dénouant avant la réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine. Cette réunion coïncide avec la réunion du FOMC des 30 et 31 juillet. Bien qu'il soit peu probable que la Fed déclenche un assouplissement ce mois-ci, un scénario dans lequel les écarts de rendement se réduiraient bientôt des deux côtés est en cours d'élaboration.

D'ici là, les principaux titres macroéconomiques à prendre en compte sont ceux de jeudi, avec la publication de la première estimation du PIB américain du deuxième trimestre, et de vendredi, avec la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, sur lequel la Fed s'appuie pour mesurer l'inflation.

Les dollars australien et néo-zélandais ont été des perdants notables en raison du lien économique avec les matières premières. Les prix du pétrole, bien qu'en hausse mercredi, sont proches de leur plus bas niveau depuis un mois et demi et les métaux industriels tels que le minerai de fer et le cuivre ont atteint leur plus bas niveau depuis trois mois et demi en raison des perspectives sombres concernant la demande chinoise.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- PIB de la Corée du Sud (avance du T2)

- IPP des services au Japon (juin)

- PIB américain (T2, avance)