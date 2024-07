Les ventes de véhicules électriques américaines supérieures aux prévisions au deuxième trimestre ont apporté un soulagement bienvenu aux investisseurs après un ralentissement brutal de la demande provoqué par des taux d'intérêt élevés, mais les fabricants de VE sont toujours confrontés à un chemin semé d'embûches. General Motors, Rivian et Toyota ont annoncé mardi des livraisons de véhicules électriques en hausse, tandis que Tesla a fait état d'une baisse moins importante que prévu, et les investisseurs ont réagi en faisant grimper les actions de plusieurs d'entre eux.

La demande de VE a augmenté plus lentement que prévu en raison des coûts d'emprunt élevés, de l'incertitude économique et de la préférence des consommateurs pour les véhicules hybrides essence-électricité. Cela a conduit Tesla et d'autres marques de véhicules électriques à réduire les prix ou à offrir des incitations plus importantes pour attirer les consommateurs dans les salles d'exposition.

Selon les analystes, la pression exercée pour continuer à réduire les coûts de fabrication et les batteries ne disparaîtra pas.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes mondiales de VE devraient atteindre 16,6 millions de véhicules cette année, contre 13,7 millions en 2023, la croissance de la Chine étant supérieure à celle des autres régions.

Les analystes soulignent toutefois que les chiffres de vente de mardi ne sont pas suffisants pour prévoir une nouvelle accélération de la croissance des ventes de VE.

"Nous nous attendons à ce que cette période connaisse des hauts et des bas au cours des prochaines années, à mesure que la transition s'opère entre les premiers utilisateurs et le grand public, et nous verrons cela se produire pendant longtemps", a déclaré Sam Fiorani, vice-président de la société d'études AutoForecast Solutions.

"Certains trimestres seront en hausse, d'autres en baisse, mais dans l'ensemble, la croissance ne sera pas aussi forte que celle que nous avons connue ces dernières années", a-t-il ajouté.

GM a fait état d'une augmentation de 40 % des ventes de VE aux États-Unis au deuxième trimestre.

"Nous pouvons gagner si de plus en plus de clients adoptent les VE et nous pouvons continuer à gagner s'ils veulent rester avec les technologies de moteur qu'ils connaissent", a déclaré Marissa West, présidente de GM pour l'Amérique du Nord, dans un communiqué.

Même Toyota, qui a profité de la demande de véhicules hybrides à essence pour réaliser de fortes ventes, a évoqué la croissance de la demande. Il prévoit de commencer à construire deux nouveaux véhicules électriques pour le marché américain dans ses usines du Kentucky et de l'Indiana à partir de 2026.

"Nous continuons d'entendre une demande positive du marché", a déclaré à Reuters Damon Rose, vice-président des ventes de la marque Toyota. Un porte-parole de Kia a déclaré que même si le pourcentage de croissance n'était peut-être pas aussi élevé que l'année précédente, les ventes globales de VE continuaient de croître à un rythme très soutenu.

Rivian, Tesla et Hyundai n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Pour stimuler la demande, la Chine a introduit des subventions allant jusqu'à 10 000 yuans (1 375,29 dollars) pour chaque reprise de véhicule, et des constructeurs automobiles comme Tesla et BYD proposent des prêts à taux zéro et des options sans acompte sur ce marché.

Ces mesures incitatives et les efforts similaires déployés par Tesla d'Elon Musk aux États-Unis ont permis au leader du marché des VE de dépasser les attentes en matière de livraison, malgré un deuxième recul trimestriel consécutif.

"Mais ce n'est pas le moment de crier victoire sur un marché des VE faible. Tesla aurait besoin d'un deuxième semestre gigantesque pour égaler les volumes de l'année dernière, ce qui est probablement peu probable", a déclaré Matt Britzman, actionnaire de Tesla et analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

Ces derniers mois, Tesla a mis l'accent sur ses efforts en matière d'intelligence artificielle, tels que le robotaxi et le robot humanoïde Optimus, qui seront bientôt dévoilés, afin de lutter contre le ralentissement des ventes de véhicules électriques, qui génèrent plus de 80 % de son chiffre d'affaires trimestriel.

Cependant, les signes avant-coureurs n'ébranlent pas la détermination des amateurs de véhicules électriques.

"Étant donné que le marché a été baissier sur le marché des VE - et en particulier sur Tesla - au cours des deux derniers trimestres, ces facteurs devraient conduire à une réévaluation de l'histoire des VE à Wall Street", a déclaré Thomas Monteiro, analyste chez Investing.com, dans un courriel.

"Il s'agit d'une multitude de catalyseurs positifs qui se sont rassemblés au bon moment", a-t-il ajouté. "Ce que nous pouvons dire, c'est que la proposition de VE - au moins pour les plus grands acteurs - semble beaucoup plus brillante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a seulement deux mois.

(1 $ = 7,2712 yuans chinois renminbi) (Reportage d'Akash Sriram et Nathan Gomes à Bengaluru, Abhirup Roy et Hyunjoo Jin à San Francisco, Rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)