Le président de la commission sénatoriale de l'énergie et des ressources naturelles souhaite que le Congrès vote sur l'annulation des directives du département du Trésor relatives au crédit d'impôt pour les véhicules électriques, estimant qu'elles renforceront la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine.

Le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré que les directives du Trésor permettraient aux entreprises chinoises de profiter plus facilement du crédit d'impôt pour les véhicules électriques "tout en nuisant aux contribuables américains et en augmentant la dépendance des États-Unis à l'égard des pays étrangers pour les chaînes d'approvisionnement en batteries et en composants de véhicules, y compris la Chine".

Le Trésor n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Il n'est pas certain que le Sénat puisse passer outre les directives du Trésor. Lundi, M. Manchin a demandé à l'U.S. Government Accountability Office un avis juridique sur la question de savoir si les directives sont soumises à la Congressional Review Act (loi sur l'examen par le Congrès). Au début du mois, le Trésor a publié des orientations limitant le contenu chinois des batteries éligibles aux crédits d'impôt pour les véhicules électriques à partir de l'année prochaine.

En conséquence, Ford et Tesla ont déclaré que certains véhicules électriques ne pourront pas bénéficier de crédits d'impôt l'année prochaine. Dans une victoire pour les constructeurs automobiles, le Trésor a déclaré qu'il exempterait temporairement certains minéraux critiques des nouvelles règles strictes interdisant les matériaux en provenance de Chine et d'autres pays considérés comme des entités étrangères préoccupantes (FEOC).

Ces nouvelles règles, imposées par une loi d'août 2022, sont conçues pour éloigner la Chine de la chaîne de production des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis.

Les règles FEOC entreront en vigueur en 2024 pour les batteries complètes et en 2025 pour les minéraux critiques utilisés pour les produire.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles, a déclaré que la décision d'exempter les matériaux à l'état de traces pendant deux ans "était importante et judicieuse" et que, sans elle, presque tous les véhicules auraient été inéligibles.

Le Trésor a déclaré que les quelques matériaux exemptés jusqu'en 2026 représentent chacun moins de 2 % de la valeur des minéraux critiques des batteries. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler et Lisa Shumaker)