Marketmind : La tension sur le Tbond casse le sentiment

Les rendements du Trésor américain de 2 à 30 ans ont atteint de nouveaux sommets vendredi, alors que les marchés à terme évaluaient le "taux final" maximum de la Réserve fédérale l'année prochaine à plus de 5 % pour la première fois.

Alors que la Fed entre dans une période de silence à partir de la semaine prochaine avant sa réunion de politique générale de novembre, le message hawkish est resté inchangé de la part du chef de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, qui a déclaré que la banque centrale n'avait pas fini de relever les taux dans un contexte d'inflation très élevée.

Mais l'ampleur de la flambée des rendements du Trésor est alimentée diversement par des inquiétudes sur la liquidité du marché au risque que le Japon et la Chine vendent bientôt une partie de leurs avoirs en dollars contre le yen et le yuan en baisse, des mouvements extrêmes alimentés en grande partie par la hausse des rendements américains.

Certaines banques attribuent ce mouvement à la liquidation accélérée du bilan obligataire de la Fed et soupçonnent que ce soi-disant "resserrement quantitatif" pourrait devoir être ralenti l'année prochaine.

Entre-temps, le taux d'inflation de base des consommateurs japonais s'est accéléré pour atteindre son plus haut niveau en huit ans, à 3,0 %, en septembre, remettant en question la détermination de la banque centrale à maintenir sa politique d'ultra-assouplissement, alors que la chute du yen à son plus bas niveau en 32 ans continue de faire grimper les coûts d'importation. Le dollar/yen a bondi à près de 151 vendredi, en hausse de près de 32 % sur les 12 derniers mois.

Le yuan onshore de la Chine est tombé à un autre plus bas niveau en 14 ans, malgré la vente de dollars par les grandes banques d'État vendredi.

Xi Jinping, en passe de décrocher un troisième mandat de cinq ans à la tête de la Chine, présidera dimanche le moment le plus spectaculaire du congrès du Parti communiste, qui se tient deux fois par décennie, et dévoilera les membres de son comité permanent du Politburo.

La livre sterling a également repris sa chute face au dollar et à l'euro, alors qu'un nouveau vide politique s'est ouvert après la démission du Premier ministre Liz Truss jeudi, après seulement six semaines. La perspective de voir le Premier ministre Boris Johnson, précédemment évincé, rejoindre l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak dans la course à sa succession n'a guère contribué à améliorer le sentiment du marché.

La toile de fond économique s'est assombrie. Les consommateurs britanniques ont réduit leurs dépenses plus fortement que prévu en septembre, car ils ont été frappés par la hausse des prix, et un jour férié exceptionnel pour les funérailles de la reine Elizabeth a également pesé sur les chiffres des ventes au détail pour le mois. Les emprunts de la Grande-Bretagne ont également augmenté plus que prévu.

Après la déception de Tesla plus tôt dans la semaine, la saison des résultats américains a pris une autre tournure négative à cause du secteur numérique pendant la nuit.

Les actions de Snap ont baissé de 27 % dans les échanges après les heures de marché jeudi après avoir prévu une absence de croissance du chiffre d'affaires au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, généralement très actif, ce qui a fait glisser d'autres valeurs Internet telles que Meta et Alphabet, qui craignent que la hausse de l'inflation ne nuise à toutes les entreprises technologiques dépendant des revenus publicitaires.

Dans le secteur bancaire, les actions de Credit Suisse ont de nouveau glissé avant la grande annonce de la semaine prochaine sur ses plans de restructuration. Les investisseurs ont renforcé les paris selon lesquels les actions ont encore de la marge après qu'une tempête de médias sociaux ait forcé un nouveau regard sur les problèmes du créancier suisse.

La multiplication par quatre de la quantité d'actions de la banque empruntées par les investisseurs au cours des deux dernières semaines reflète un pic de ce que l'on appelle la "vente à découvert" ou "shorting" des actions.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan.