Marketmind : Tesla et Truss, 5% et 150

Le géant des véhicules électriques Tesla a jeté un pavé dans la mare en ce début de troisième trimestre et son action a plongé de près de 6 % après la cloche mercredi, après avoir annoncé qu'elle ne respecterait pas son objectif annuel de livraison pour 2022. Les derniers résultats du secteur européen de la technologie, jeudi, ont également été négatifs.

Mais la flambée des coûts d'emprunt du Trésor américain - où les rendements à 3, 10 et 30 ans ont atteint des sommets de 15, 14 et 11 ans au-dessus de 4 % respectivement - a été un frein encore plus important.

Les actions asiatiques et européennes étaient en baisse jeudi, les contrats à terme sur les actions américaines étant dans le rouge.

Même si certains analystes se sont raccrochés à des signes de la Réserve fédérale indiquant qu'elle pourrait assouplir sa campagne de hausse des taux l'année prochaine, le taux "terminal" prévu pour le principal taux directeur de la Fed se rapproche désormais de 5 %.

Les marchés obligataires déstabilisés ont semblé ignorer le Livre beige de la Fed sur les conditions économiques qui indiquait que les pressions inflationnistes pourraient enfin s'atténuer. Ils ont également semblé ignorer un commentaire du chef de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, selon lequel son "meilleur pronostic" était que les pressions inflationnistes se stabilisent bientôt et permettent à la Fed de suspendre les hausses de taux "dans le courant de l'année prochaine".

Pourtant, alors que les rendements du Trésor montaient en flèche, la Banque du Japon a doublé jeudi son plafond de rendement des obligations d'État, ce qui a eu pour effet d'augmenter la prime des obligations du Trésor américain par rapport aux JGB et de faire chuter le yen à 150 par dollar pour la première fois depuis 1990. Les menaces répétées d'intervention des responsables politiques japonais pour faire face à la volatilité excessive du marché des devises, mais aucune action pour arrêter la chute n'a été vue jusqu'à présent.

Pendant ce temps, le chaos qui règne au sommet du gouvernement britannique s'est aggravé. La ministre britannique de l'intérieur, Suella Braverman, a démissionné mercredi en fin de journée, dans un contexte de scènes chaotiques au sein du parti conservateur au pouvoir et de pression croissante sur la première ministre Liz Truss pour qu'elle démissionne après moins de deux mois à ce poste.

Même si les obligations britanniques malmenées ont repris du poil de la bête après le mini-budget désastreux du mois dernier, la livre était de nouveau sur le déclin. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Ben Broadbent, a déclaré que la BoE réagirait aux changements dans les politiques fiscales et de dépenses de Mme Truss. "Il reste à voir si les taux d'intérêt officiels doivent augmenter d'autant que ce qui est actuellement prévu par les marchés financiers", a-t-il déclaré.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Sommet de l'Union européenne à Bruxelles

* Indice commercial de Philadelphie en octobre aux États-Unis. Ventes de maisons existantes en septembre aux États-Unis, demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis.

* Résultats des entreprises américaines : American Airlines, AT&T, Dow, Danaher, Whirlpool, CSX, Union Pacific, Marsh & McLennan, Nucor, Fifth Third Bancorp, SVP Financial, Dover, Pool, Quest Diagnostics, Freeport-McMoRan, Tractor Supply, Genuine Parts, Robert Half.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Philip Jefferson, la gouverneure de la Fed Lisa Cook, la gouverneure de la Fed Michelle Bowman, le chef de la Fed de Philadelphie Patrick Harker prennent tous la parole

* Décision de politique de la banque centrale de Turquie

* La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde parle à Francfort, le chef de la Banque d'Espagne Pablo Hernández de Cos parle à Madrid

(Par Mike Dolan, mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter : @reutersMikeD ; Montage par Kim Coghill)

