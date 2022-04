Mercedes-Benz achève un parcours électrique de 1 000 km sur un design économe en énergie

Alors que le constructeur automobile célébrait la réussite du test de conduite de son prototype EQXX sur plus de 1 000 km, de Sindelfingen en Allemagne à la Côte d'Azur, avec une seule charge, le directeur technique Markus Schaefer a déclaré qu'une conception efficace était essentielle pour maximiser l'autonomie d'une voiture électrique.

"Nous optimisons d'abord l'efficacité, puis nous voyons combien de modules de batterie nous mettons dans la voiture", a déclaré M. Schaefer lors d'une table ronde avec les médias, ajoutant que les clients devraient pouvoir décider de la taille de la batterie qu'ils souhaitent en fonction de leurs besoins.

Les constructeurs automobiles, de Mercedes-Benz à Tesla en passant par la société chinoise Nio, sont engagés dans une course au coude à coude pour produire des voitures à plus grande autonomie qui dissipent l'anxiété des consommateurs face au manque d'infrastructures de recharge généralisées pour les véhicules électriques.

En janvier, Mercedes a dévoilé son prototype Vision EQXX, doté d'une autonomie de 1 000 km et d'une batterie deux fois moins volumineuse que celle de son modèle phare EQS, et a promis que certains des composants de la voiture seraient intégrés dans des véhicules de série d'ici 2 à 3 ans.

La voiture a dépensé 8,7 kilowattheures d'énergie par 100 km sur son trajet de 11 heures et demie vers la France, a déclaré Mercedes-Benz, ce qui est environ deux fois plus efficace que les modèles Mercedes sur le marché et que la voiture à plus grande autonomie proposée par Tesla, la Model S 60.

L'EQS de Mercedes a l'autonomie la plus élevée sur le marché à ce jour, selon le portail de comparaison de voitures carwow, avec 768 km, suivi par la Model S Long Range de Tesla avec jusqu'à 652 km.

"Il y aura une nouvelle augmentation pendant un certain temps avant une baisse, qui se produira lorsque l'infrastructure de recharge sera aussi disponible que les stations-service", a déclaré M. Schaefer, bien qu'il ait refusé de préciser quelle autonomie Mercedes visait dans ses futurs modèles.