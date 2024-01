Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mercredi que les constructeurs automobiles chinois allaient "démolir" leurs rivaux mondiaux sans barrières commerciales, soulignant la pression que le leader du marché américain des véhicules électriques subit de la part d'entreprises telles que BYD, qui s'efforcent de se développer à l'échelle mondiale.

Les commentaires de M. Musk interviennent après que BYD, soutenu par Warren Buffett, avec ses modèles moins chers et une gamme plus variée, a dépassé Tesla en tant qu'entreprise de véhicules électriques la plus vendue au monde au cours du dernier trimestre, malgré les réductions de prix importantes du constructeur automobile américain jusqu'en 2023.

Les constructeurs automobiles chinois étaient les "plus compétitifs" et "connaîtront un succès important en dehors de la Chine, en fonction des tarifs douaniers ou des barrières commerciales qui seront mis en place", a déclaré M. Musk lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, mercredi.

"S'il n'y a pas de barrières commerciales, ils démoliront la plupart des autres constructeurs automobiles dans le monde", a-t-il ajouté. "Ils sont extrêmement bons.

Musk a des raisons de s'inquiéter.

Il a déclenché une guerre des prix l'année dernière pour séduire les consommateurs touchés par des coûts d'emprunt élevés, ce qui a eu pour effet de réduire les marges de Tesla et d'inquiéter les investisseurs. Mercredi, M. Musk a prévenu que Tesla atteignait "la limite naturelle de la réduction des coûts" avec sa gamme existante.

Tesla prévoit de commencer à produire un crossover compact moins cher et destiné au marché de masse, dont le nom de code est "Redwood", au milieu de l'année 2025, afin de concurrencer ses rivaux bon marché, a rapporté l'agence Reuters mardi. Mercredi, M. Musk a confirmé que Tesla prévoyait de lancer la production de son véhicule électrique de nouvelle génération dans son usine du Texas au cours du second semestre 2025.

Mais les fabricants chinois de VE, qui ont l'habitude de maîtriser leurs coûts grâce à une chaîne d'approvisionnement stable, avancent rapidement. Face à une concurrence accrue et à une capacité excédentaire en Chine, nombre d'entre eux s'efforcent désormais d'étendre rapidement leur présence à l'étranger, après que des années de subventions publiques ont contribué à stimuler les ventes nationales.

"L'exhaustivité et la résilience de l'infrastructure de traitement des matériaux de batteries mise en place par l'État chinois pendant plusieurs décennies sont en train de faire des ravages", a déclaré Ross Gregory, partenaire du consultant New Electric Partners, basé à Melbourne.

L'entreprise chinoise SAIC Motor, par exemple, a passé des commandes pour augmenter le nombre de navires de transport dans sa flotte afin de réduire les coûts d'expédition, alors qu'elle cherche à augmenter ses ventes à l'étranger.

Toutefois, la notoriété des constructeurs automobiles chinois aux États-Unis est extrêmement faible et la fiabilité, la durabilité et la sécurité de leurs véhicules sont moyennes, de sorte qu'il leur reste un long chemin à parcourir pour gagner des parts de marché aux États-Unis, a déclaré Spencer Imel, partenaire du cabinet d'études de consommation Lansgton.

"Ils bénéficient d'une forte demande en Chine grâce à des innovations telles que la technologie embarquée et l'échange de batteries", a déclaré M. Imel. "Nous pensons que cela constituera un ingrédient important et un facteur de différenciation pour leur croissance future à l'étranger.

Les commentaires de M. Musk interviennent également au moment où l'élection présidentielle américaine s'accélère. Le président Joe Biden a déclaré que la Chine était déterminée à dominer le marché des véhicules électriques et qu'il "ne laisserait pas faire".

L'ancien président Donald Trump, qui est le favori pour l'investiture républicaine à la présidence cette année, a indiqué qu'il renforcerait les droits de douane s'il était élu, en appelant à un droit de douane universel de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis et en révoquant le statut commercial de la Chine en tant que nation la plus favorisée.

Mercredi, M. Musk a déclaré qu'il n'y avait "pas d'opportunité évidente" de partenariat avec les rivaux chinois, mais que Tesla était ouvert à l'idée de leur donner accès à son réseau de recharge et de leur concéder des licences pour d'autres technologies telles que la conduite autonome.

L'Europe a également adopté une position protectionniste à l'égard des fabricants chinois de véhicules électriques. L'année dernière, la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer s'il fallait imposer des droits de douane punitifs afin de protéger les producteurs de l'UE contre les importations de VE chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques.

Plus que des droits de douane, les États-Unis et l'Europe ont besoin de politiques qui donneront à leurs constructeurs automobiles le temps de construire une chaîne d'approvisionnement diversifiée, a déclaré M. Gregory de New Electric. (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco ; Reportage complémentaire d'Akash Sriram à Bengaluru ; Rédaction de Stephen Coates et Jamie Freed)