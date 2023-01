Musk a discuté de voitures électriques avec des conseillers de Biden

WASHINGTON (awp/afp) - Le patron de Tesla Elon Musk, qui entretient avec l'administration Biden des rapports pour le moins tendus, a eu vendredi une réunion avec des conseillers du président américain, a fait savoir la Maison Blanche.

Il a rencontré Mitch Landrieu, le coordinateur des grands projets d'infrastructure du président américain, et John Podesta, conseiller chargé de la transition énergétique, a dit Karine Jean-Pierre, la porte-parole de l'exécutif américain.

La discussion a porté sur la manière dont deux grandes lois passées à l'initiative de Joe Biden "peuvent développer le secteur des voitures électriques", a-t-elle indiqué.

La porte-parole a précisé qu'Elon Musk n'avait pas parlé au président et assuré que le fait qu'il soit le propriétaire de Twitter n'avait pas été évoqué.

La visite a de quoi surprendre, car les relations de l'homme d'affaires avec la Maison Blanche de Joe Biden sont notoirement fraîches.

Le président démocrate, grand partisan des syndicats, a par exemple tenu Tesla à l'écart en août dernier d'un grand événement consacré aux voitures électriques à la Maison Blanche.

Elon Musk, très hostile au syndicalisme, avait dénoncé un "sabotage".

Plus récemment, Karine Jean-Pierre avait qualifié d'"incroyablement dangereuses" des attaques lancées par Elon Musk contre Anthony Fauci, le conseiller sortant de Joe Biden sur la pandémie de Covid-19.

Tesla a annoncé cette semaine des profits record, mais fait face à des doutes croissants sur la solidité de la demande pour ses véhicules électriques.

Les investisseurs se demandent aussi si le constructeur ne pâtit pas du fait que son patron consacre désormais beaucoup de temps à Twitter, qu'il a acquis en octobre dernier.

Le réseau social va depuis de soubresauts en polémiques. Elon Musk a en particulier rétabli en novembre dernier le compte de l'ancien président Donald Trump, qui n'en a pas fait usage depuis.

Le patron de Twitter a fait savoir jeudi, via un tweet, qu'il avait aussi rencontré à Washington les chefs de file du parti démocrate et du parti républicain à la Chambre des représentants, respectivement Hakeem Jeffries et Kevin McCarthy, pour "discuter de la manière d'assurer que (sa) plate-forme traite les deux partis de manière juste."

aue/sr