Musk menace d'abandonner l'accord avec Twitter si les données sur les faux comptes ne sont pas fournies.

Dans une lettre adressée à Twitter, le milliardaire a réitéré sa demande de détails sur les comptes robots et a déclaré qu'il se réservait tous les droits de mettre fin à la fusion, car la société était en "violation matérielle évidente" de ses obligations en ne lui fournissant pas ces informations.

Les actions Twitter ont chuté de 5,6 % à 37,92 $ et se négociaient avec une forte décote par rapport à l'offre de Musk de 54,20 $ par action, ce qui suggère que les investisseurs ne s'attendaient pas à ce que l'accord soit conclu au prix convenu. La dernière fois, elles étaient en baisse de 2,7 %.

"Twitter a partagé et continuera à partager des informations de manière coopérative avec Musk pour consommer la transaction conformément aux termes de l'accord de fusion", a déclaré la société dans un communiqué.

Elle a l'intention de conclure la transaction au prix et aux conditions convenus, a ajouté Twitter.

Musk a mis l'opération "temporairement en attente" à la mi-mai, déclarant qu'il n'irait pas de l'avant avec l'offre tant que Twitter n'aurait pas apporté la preuve que les robots de spam représentent moins de 5 % du nombre total de ses utilisateurs.

Depuis lors, la saga du rachat a connu plusieurs rebondissements, soulevant des questions sur les intentions de Musk de conclure l'opération au prix fixé.

Bien que Musk ait abondamment utilisé la plateforme de médias sociaux pour exprimer son point de vue sur l'opération et l'entreprise, c'est la première fois qu'il menace officiellement de se retirer.

"Il est assez évident qu'il a le remords de l'acheteur et qu'il essaie coûte que coûte d'obtenir une réduction du prix, et je pense qu'il pourrait y parvenir", a déclaré Dennis Dick, négociant pour compte propre chez Bright Trading LLC.

"Vous pouvez voir la liquidation des actions des médias sociaux et il s'est rendu compte qu'il a trop payé ... tout cela n'est qu'une tactique pour obtenir une réduction du prix."

Musk a remis en question l'exactitude des déclarations publiques de Twitter concernant les comptes de spam, affirmant qu'ils doivent représenter au moins 20 % de la base d'utilisateurs. Twitter n'est pas d'accord, et le directeur général Parag Agrawal a fourni des détails sur la façon dont la société gère les comptes de spam dans l'un de ses récents tweets.

Autoproclamé absolutiste de la liberté d'expression, Musk a déclaré que l'une de ses priorités serait de supprimer les "robots spammeurs" de la plate-forme. Le PDG de Tesla Inc. possède 9,6 % de Twitter et compte plus de 95 millions de followers sur le réseau.

Dans le cadre de l'accord, Musk est contractuellement tenu de payer une indemnité de rupture d'un milliard de dollars - une partie de sa fortune de 219 milliards de dollars estimée par Forbes - s'il ne conclut pas l'accord. Twitter peut intenter un procès pour "exécution spécifique" afin de forcer Musk à conclure l'accord et obtenir un règlement de sa part en conséquence.

Dans sa lettre, Musk a déclaré qu'il avait besoin des données pour mener sa propre analyse des utilisateurs de Twitter et qu'il ne croyait pas aux "méthodes de test laxistes" de l'entreprise.

"Il essaie de se retirer de l'accord avec Twitter, c'est le premier coup de semonce", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.

Musk a aligné plusieurs investisseurs de premier plan, dont l'investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal et Sequoia Capital, pour financer l'opération.

(Cette histoire corrige le milliard de million dans le paragraphe 13)