Musk poursuivi par des investisseurs de Twitter pour "manipulation" des actions lors de l'OPA

Les investisseurs ont déclaré que Musk s'est épargné 156 millions de dollars en omettant de divulguer qu'il avait acheté plus de 5 % de Twitter avant le 14 mars. Ils ont demandé à être certifiés en tant que groupe et à recevoir un montant non spécifié de dommages punitifs et compensatoires.

Ils ont également désigné Twitter comme défendeur, arguant que la société avait l'obligation d'enquêter sur la conduite de Musk, bien qu'ils ne demandent pas de dommages et intérêts à la société.

Les investisseurs ont déclaré que Musk a continué à acheter des actions après cela, et a finalement révélé début avril qu'il possédait 9,2 % de la société, selon la poursuite, déposée mercredi au tribunal fédéral de San Francisco.

"En retardant la divulgation de sa participation dans Twitter, Musk s'est livré à une manipulation du marché et a acheté des actions Twitter à un prix artificiellement bas", ont déclaré les investisseurs, dirigés par William Heresniak, résident de Virginie.

Ni Musk ni son avocat n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Twitter s'est refusé à tout commentaire.

Les investisseurs ont déclaré que la récente chute de l'action Tesla a mis la capacité de Musk à financer son acquisition de Twitter en "péril majeur" puisqu'il a donné ses actions en garantie pour garantir les prêts dont il a besoin pour acheter la société.

Les actions de Tesla se négociaient à environ 713 $ jeudi après-midi, alors qu'elles dépassaient les 1 000 $ début avril.

Le moment où Musk a révélé sa participation a déjà déclenché une enquête de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC), a rapporté le Wall Bourse Journal au début du mois.

La SEC exige que tout investisseur qui achète une participation supérieure à 5 % dans une entreprise divulgue ses avoirs dans les 10 jours suivant le franchissement du seuil.

Les investisseurs ont également déclaré que les critiques publiques de Musk à l'égard de l'entreprise, y compris un tweet du 13 mai indiquant que le rachat était "temporairement suspendu" jusqu'à ce que Twitter prouve que les robots de spam représentent moins de 5 % de ses utilisateurs, équivalaient à une tentative de faire baisser davantage le prix de l'action.

Mercredi, Musk a promis un financement par actions supplémentaire de 6,25 milliards de dollars pour financer son offre de rachat de Twitter, signe qu'il travaille toujours à la réalisation de l'opération.

Musk a été poursuivi au début du mois devant la cour de la chancellerie du Delaware par un fonds de pension de Floride qui cherchait à stopper l'opération au motif que d'autres gros actionnaires de Twitter soutenaient le rachat, ce qui constitue une violation de la loi du Delaware. L'action en justice de Heresniak ne cherche pas à arrêter le rachat.