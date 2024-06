Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi à ses employés que le fabricant de véhicules électriques travaillait sur une rémunération en actions pour les employés les plus performants, selon deux personnes qui ont examiné un mémo interne.

Ce plan intervient quelques jours après que M. Musk a obtenu l'approbation des actionnaires pour son plan de rémunération de 56 milliards de dollars composé de stock-options et deux mois après qu'il a annoncé des suppressions d'emplois affectant plus de 10 % de la main-d'œuvre mondiale de Tesla face au ralentissement de la demande de véhicules électriques et à l'intensification de la concurrence par les prix des rivaux chinois.

"Au cours des prochaines semaines, Tesla procédera à un examen approfondi afin d'attribuer des options d'achat d'actions en cas de performances exceptionnelles", a déclaré M. Musk dans un courriel, selon les deux personnes qui l'ont examiné et qui sont basées respectivement en Chine et aux États-Unis. Elles ont refusé d'être nommées, le mémo étant destiné à un usage interne.

"Il y aura également un programme permanent d'attribution d'options ponctuelles à tous ceux qui font quelque chose d'exceptionnel pour l'entreprise. Merci pour tout ce que vous faites pour que Tesla réussisse", indique le courriel.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, Tesla n'a pas attribué d'actions au mérite à ses employés, ont indiqué des personnes au fait du dossier. Les marges de Tesla ont été affectées l'année dernière par les réductions de prix agressives de l'entreprise visant à relancer la demande et à repousser la concurrence.

Depuis le début de l'année 2024, les actions de Tesla ont chuté de 25 % et le fabricant de véhicules électriques a mis en garde contre un fort ralentissement des ventes. (Reportage de Zhang Yan à Shanghai et de Hyunjoo Jin à San Francisco ; rédaction de Miyoung Kim et Jamie Freed)