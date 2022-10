Musk propose une proposition sur les tensions Chine-Taïwan, après le plan Russie-Ukraine

Le milliardaire Elon Musk, quelques jours après avoir évoqué un accord possible pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a suscité la condamnation de l'Ukraine, a suggéré que les tensions entre la Chine et Taïwan pourraient être résolues en cédant un certain contrôle de Taïwan à Pékin.

"Ma recommandation... serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable, qui ne rendra probablement pas tout le monde heureux", a déclaré Musk, la personne la plus riche du monde, au Financial Times dans une interview publiée vendredi. Musk a fait ces remarques lorsque le journal l'a interrogé sur la Chine, où sa société de voitures électriques Tesla exploite une grande usine à Shanghai.

Pékin, qui affirme que Taïwan, gouvernée démocratiquement, est l'une de ses provinces, a depuis longtemps juré de placer Taïwan sous son contrôle et n'a pas exclu le recours à la force pour y parvenir. Le gouvernement de Taïwan s'oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de son avenir.

"Et il est possible, et je pense qu'il est probable, en fait, qu'ils puissent avoir un arrangement qui soit plus clément que celui de Hong Kong", a déclaré M. Musk, cité par le journal.

La Chine a proposé à Taïwan un modèle d'autonomie "un pays, deux systèmes" similaire à celui de Hong Kong, mais ce modèle a été rejeté par tous les partis politiques traditionnels de Taïwan et ne bénéficie d'aucun soutien public, surtout après que Pékin a imposé une loi sévère sur la sécurité nationale dans la ville en 2020.

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a refusé de commenter les commentaires de Musk, mais un haut fonctionnaire taïwanais familier avec la planification de la sécurité dans la région a déclaré à Reuters que "Musk doit trouver un conseiller politique lucide".

"Le monde a vu clairement ce qui est arrivé à Hong Kong", a déclaré le fonctionnaire sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias. "Le dynamisme économique et social de Hong Kong a brusquement pris fin sous le règne totalitaire de Pékin."

L'usine de Shanghai a représenté environ la moitié des livraisons mondiales de Tesla l'année dernière. Musk a déclaré que la Chine a cherché à s'assurer qu'il ne proposerait pas le service Internet Starlink de sa société de fusées SpaceX dans cette ville.

Musk a déclaré qu'il pensait que le conflit au sujet de Taïwan était inévitable et a mis en garde contre son impact potentiel non seulement sur Tesla, mais aussi sur le fabricant d'iPhone Apple Inc et l'économie au sens large. L'interview n'a pas donné de détails sur ces remarques.

En début de semaine, Musk a proposé que l'Ukraine cède définitivement la Crimée à la Russie, que de nouveaux référendums soient organisés sous les auspices de l'ONU pour déterminer le sort du territoire contrôlé par la Russie et que l'Ukraine accepte la neutralité.

Il a demandé aux utilisateurs de Twitter de se prononcer sur son plan, s'attirant de vives critiques du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui a proposé son propre sondage sur Twitter : "Lequel @elonmusk préférez-vous ? Celui qui soutient l'Ukraine (ou) celui qui soutient la Russie." (Reportages de Kanishka Singh à Washington et Hyunjoo Jin à San Francisco ; Reportages supplémentaires de Yimou Lee et Ben Blanchard à Taipei ; Montage de Leslie Adler et William Mallard)