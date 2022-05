Musk s'engage à fournir plus de fonds propres pour financer l'accord avec Twitter, et abandonne le prêt sur marge.

Elon Musk a promis mercredi un financement supplémentaire de 6,25 milliards de dollars en fonds propres pour financer l'offre de 44 milliards de dollars pour Twitter Inc, réduisant à zéro le prêt sur marge du milliardaire contre ses actions Tesla Inc.

La divulgation faite dans un dépôt réglementaire mercredi indique que Musk travaille à la conclusion de l'opération, même s'il avait lié la semaine dernière sa progression à la présentation par Twitter de la preuve que les robots spammeurs représentaient moins de 5 % du nombre total d'utilisateurs.

Tout en doutant que les robots spammeurs représentent au moins 20 % des utilisateurs, l'homme le plus riche du monde et patron de Tesla avait laissé entendre qu'il pourrait chercher à obtenir un prix plus bas pour la société de médias sociaux.

Musk a déclaré mercredi qu'il était également en pourparlers avec des actionnaires, dont Jack Dorsey, pour obtenir des engagements financiers supplémentaires afin de financer la transaction.

Les actions de Twitter ont bondi d'environ 6 % à 39,15 $ dans des échanges prolongés. Musk n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Il avait initialement contracté un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars, mais au début du mois, il l'a réduit à 6,25 milliards de dollars après avoir fait appel à des co-investisseurs.

En avril, Musk avait réuni 46,5 milliards de dollars en financement par emprunt et par actions pour acheter Twitter, Musk lui-même s'engageant à verser 33,5 milliards de dollars.

Après l'offre de Musk, le conseil d'administration de Twitter a initialement voté l'adoption d'une pilule empoisonnée qui limitait sa capacité à augmenter sa participation, mais a ensuite voté à l'unanimité pour accepter son offre de rachat.

La semaine dernière, Twitter a déclaré qu'il s'engageait à réaliser l'opération au prix convenu de 54,20 dollars. Séparément, lors d'une réunion annuelle des actionnaires mercredi, les investisseurs de Twitter ont bloqué la réélection d'un allié de Musk à son conseil d'administration.