Musk tweete que les sociétés de vote par procuration ont "beaucoup trop de pouvoir".

Les conseillers, dont Institutional Investor Services (ISS) et Glass Lewis, publient des rapports à l'intention des clients institutionnels, tels que les régimes de retraite, leur suggérant comment voter sur tous les sujets, de l'élection des membres du conseil d'administration à l'approbation des salaires et des avantages.

Comme les entreprises sont de plus en plus confrontées à la pression des investisseurs sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), telles que le changement climatique, leur rôle est dans le collimateur d'un mouvement croissant aux États-Unis qui fait pression sur ces questions.

Musk, qui possède Twitter, répondait à un fil de discussion lancé par Vivek Ramaswamy, le fondateur de Strive Asset Management, qui a déclaré qu'il était "stupéfiant" de constater l'influence du plus grand conseiller, ISS, sur les investisseurs, les trésoriers et les entreprises de l'État américain.

ISS et Glass Lewis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

"Beaucoup trop de pouvoir est concentré dans les mains de sociétés de 'services aux actionnaires' comme ISS et Glass Lewis, car une grande partie du marché est constituée de fonds passifs/index, qui leur sous-traitent les décisions de vote des actionnaires", a déclaré Musk.

"ISS et Glass Lewis contrôlent effectivement le marché boursier".

Ces commentaires sont la dernière plainte en date de Musk concernant le fonctionnement des marchés et font suite à de précédentes critiques sur la façon dont la société de véhicules électriques Telsa, qu'il contrôle, est évaluée par les investisseurs d'un point de vue ESG.

Cela intervient également alors qu'il se défend dans un procès à San Francisco sur les allégations selon lesquelles il a fraudé les investisseurs en tweetant le 7 août 2018 qu'il avait "un financement décroché" pour rendre Tesla privé.