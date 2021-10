Ouster va racheter Sense Photonics et chercher à conclure d'autres contrats dans le secteur automobile.

Le développeur de lidars Ouster Inc. a annoncé mardi qu'il avait accepté d'acheter la startup Sense Photonics, spécialisée dans les lidars à semi-conducteurs, dans le cadre d'une transaction portant uniquement sur des actions, et qu'il allait créer une nouvelle division automobile dirigée par Shauna McIntyre, PDG de Sense.

Ouster a déclaré qu'elle achètera la société privée Sense pour 9,5 millions d'actions Ouster, ce qui représente une valeur d'environ 68 millions de dollars à la clôture de lundi.

L'acquisition intervient alors que les investisseurs ont modéré leur enthousiasme pour les start-ups lidar. Les constructeurs automobiles et les entreprises de conduite autonome ont reporté le déploiement à grande échelle des capteurs au milieu de cette décennie, et Elon Musk, directeur général de Tesla Inc, a déclaré que Tesla pouvait se passer de cette technologie.

Le cours de l'action d'Ouster a chuté de 47 % depuis le début de l'année. Son rival, Luminar Technologies, a chuté de 57 % depuis janvier, tandis que Velodyne Lidar Inc. a plongé de 75 % sur l'année.

Les capteurs lidar fournissent une image détaillée de l'environnement d'un véhicule à l'aide de la lumière laser. À l'exception de Tesla, la plupart des constructeurs automobiles et des développeurs de véhicules autonomes utilisent le lidar dans les réseaux de capteurs de leurs systèmes de conduite automatisée.

Le PDG d'Ouster, Angus Pacala, a déclaré à Reuters que l'acquisition de Sense Photonics accélérerait d'un an les efforts d'Ouster pour décrocher des contrats à fort volume avec les constructeurs automobiles. Sense apporte la technologie lidar à semi-conducteurs, des ingénieurs et des perspectives de contrats pour fournir des capteurs à cinq constructeurs automobiles d'ici 2025-26, a déclaré M. Pacala.

"Nous pouvons fournir un système à cinq lidars pour 1 000 dollars qui fait le tour du véhicule, alors qu'un seul lidar prospectif peut coûter de 1 000 à 2 000 dollars", a déclaré M. Pacala.

Ouster va créer une division automobile, ce qui renforcera ses efforts pour obtenir des contrats de fourniture de lidars pour les véhicules tout-terrain et les équipements industriels. Environ 80 employés de Sense devraient rejoindre Ouster, et certains cadres de Sense ont accepté de rester en poste pendant cinq ans, a indiqué Ouster.

Les capteurs lidars actuels sont trop coûteux pour tous les véhicules grand public, sauf les plus chers. Ouster et ses concurrents se lancent dans une course au développement de lidars numériques et à semi-conducteurs moins coûteux, et visent à lancer des modèles d'ici quatre ans environ. (Reportage de Joe White ; édition de Dan Grebler)