Panasonic retarde la production de la nouvelle batterie Tesla pour en améliorer les performances

Panasonic a déclaré mercredi qu'il retarderait la production commerciale de ses cellules de batterie 4680 défendues par le PDG de Tesla, Elon Musk, et commencerait ses opérations pendant la période d'avril à septembre en 2024, plus tard que prévu, car l'entreprise vise à améliorer leurs performances.

Le fournisseur japonais de Tesla, Panasonic, prévoyait auparavant de commencer la production en volume pour Tesla entre avril 2023 et mars 2024.

"La production de masse est reprogrammée pour commencer au cours du 1H FY3/25 afin d'introduire des mesures d'amélioration des performances qui renforceront davantage la compétitivité", a déclaré Panasonic sur ses documents de présentation des résultats, en référence au premier semestre de l'exercice fiscal se terminant en mars 2025.

Panasonic exploite une ligne de production pilote de 4680 dans son usine de Wakayama au Japon, tandis que Tesla produit déjà les cellules de batterie 4680, dont Musk a vanté les mérites pour fabriquer des voitures électriques moins chères et plus attrayantes. Mais le constructeur automobile a eu du mal à atteindre ses objectifs en matière de production et de performance des cellules.

Lors d'une récente conférence téléphonique, Drew Baglino, cadre de Tesla, a déclaré que l'entreprise prévoyait d'augmenter progressivement la production de cellules de batterie 4680 avant la production du Cybertruck l'année prochaine. Tesla utilise actuellement ces cellules dans une Model Y de base.

Tesla, qui fabrique des cellules de batterie 4680 dans ses usines de Californie et du Texas, a déclaré qu'elle les produisait pour plus de 1 000 voitures par semaine à partir de la fin 2022, ce qui équivaut à environ un cinquième de la capacité de production annuelle de son usine du Texas.

Le fournisseur sud-coréen de Tesla, LG Energy Solution, a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de mettre en place une nouvelle ligne de production de 4680 dans son usine nationale d'ici la fin de l'année, mais n'a pas précisé quand les batteries commenceraient à être produites en volume.