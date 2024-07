* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,30% et le Stoxx 600 0,44%



* Wall Street dans le désordre à mi-séance, Tesla bondit



* Les propos de Powell (Fed) sur l'économie jugés accommodants



* Lagarde (BCE) salue le processus de désinflation en zone euro



par Claude Chendjou



PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi avec le risque politique en France tandis qu'à Wall Street, où les indices sont en ordre dispersé, les investisseurs digèrent les commentaires sur les taux d'intérêt du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d'une séance volatile.



À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,30% à 7.538,29 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,56% et le Dax allemand a cédé 0,75%.



L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,50%, le FTSEurofirst 300



de 0,46% et le Stoxx 600 0,44%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones cède 0,06%, mais le Standard & Poor's 500 grignote 0,07%, tandis que le Nasdaq avance de 0,22% dans une séance indécise marquée notamment par des prises de bénéfices.



Tesla , qui a fait état d'une baisse moins marquée que prévu sur un an de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre, se distingue avec un gain de 8,65%, ce qui soutient Wall Street.



En Europe, après le bref soulagement de lundi, lié aux résultats du premier tour des élections législatives françaises qui éloignent la perspective d'une arrivée de l'alliance de gauche au pouvoir, le marché est reparti à la baisse alors que la prime de risque sur la dette française reste élevée.



Le Rassemblement national (RN), arrivé en tête du premier tour des législatives, s'efforçait mardi, avant la date limite du dépôt des candidatures pour le second tour, de convaincre les Français de lui accorder une majorité absolue à l'Assemblée nationale, tandis que les autres partis se mobilisaient pour éviter des triangulaires.



Sur les marchés financiers, l'écart de taux entre les obligations allemandes et françaises à dix ans s'est élargi, tandis que les analystes s'accordent pour dire qu'il restera élevé au moins jusqu'à dimanche.



Parallèlement, la séance a été marquée par la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques et les interventions de banquiers centraux dans le cadre d'une conférence sur la politique monétaire organisée à Sintra, au Portugal.



En zone euro, l'inflation a ralenti comme prévu, à 2,5% sur un an en juin, tandis que le taux de chômage est resté stable à 6,4%. Ces données sans surprise n'ont pas plaidé pour une baisse accélérée des taux de la Banque centrale européenne (BCE).



A Sintra, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a toutefois souligné que le processus de désinflation en zone euro était "très avancé", tandis que son homologue de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a dit qu'il faudrait davantage de données avant de réduire les taux d'intérêt. Le marché attend vendredi la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain alors que l'enquête Jolts sur les offres d'emploi en mai a fait état d'une hausse plus forte que prévu.



VALEURS EN EUROPE



Sodexo a chuté de 4,72% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires un peu moins élevé que prévu au troisième trimestre.



Teleperformance a avancé de 4,13% après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le groupe.



Richemont (+0,39%) a fini dans le vert après la nomination de Louis Ferla au poste de directeur général de Cartier.



Sainsbury's a abandonné 2,87%, le distributeur a fait état mardi d'un recul des ventes de ses produits non alimentaires au premier trimestre sur fond de mauvaises conditions météorologiques.



Siemens Energy a pris 3,77% après l'annonce du groupe d'ingénierie énergétique de recruter plus de 10.000 salariés d'ici 2030.



HelloFresh a bondi de 7,73%, JPMorgan ayant retiré le spécialiste de la livraison de kits de repas de sa "Negative Catalyst Watch".



CHANGES



Le dollar se déprécie mardi, de 0,05%, face à un panier de devises de référence , les propos de Jerome Powell sur l'économie étant interprétés comme accommodants. Karl Schamotta, stratège marchés chez Corpay estime même que le patron de la Fed a mis sur la table une baisse des taux en septembre.



L'euro recule de 0,04%, à 1,0734 dollar, tandis que et la livre sterling se traite à 1,26755 dollar (+0,19%).



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans , qui a grimpé lundi de près de 14 points de base, recule mardi de 3,4 pdb, à 4,4435%, après les propos de Jerome Powell.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini pratiquement stable, à 2,602%, tout comme celui de l'OAT française de même échéance



qui s'affiche à 3,316%. Le spread entre ces deux obligations est toutefois monté en séance à 76,8 points de base.



PÉTROLE



Les cours du pétrole restent proches d'un sommet de deux mois dans la perspective d'une hausse de la demande pendant la saison estivale et d'éventuelles perturbations dans l'approvisionnement dues à l'ouragan Beryl.



Le Brent prend 0,14% à 86,72 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,06% à 83,33 dollars .



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)