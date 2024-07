* Le Dow Jones gagne 0,4%, le S&P-500 0,6% et le Nasdaq 0,8%

* Tesla en hausse

* Powell (Fed) estime que les risques deviennent plus équilibrés

* Le nombre d'offres d'emploi a augmenté en mai

*

par Ankika Biswas, Lisa Pauline Mattackal et Saeed Azhar

2 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les performances de Tesla et des grandes capitalisations américaines, les volumes restant toutefois faibles avant la fête nationale américaine du 4 juillet et la publication attendue du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain prévue vendredi.

L'indice Dow Jones a gagné 0,4%, ou 162,33 points, à 39.331,85 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 33,92 points, soit 0,6% à 5.509,01 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 149,463 points, soit 0,8% à 18.028,763 points.

L'enquête Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey) sur les offres d'emploi en mai publiée mardi par le département du Travail a fait état d'une hausse plus forte que prévu.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, afin d'évaluer si le marché du travail américain reste résistant dans le contexte de taux d'intérêt élevés depuis des décennies.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré mardi que les récentes données économiques montraient des "progrès significatifs" mais que la banque centrale américaine avait besoin de davantage de données avant de réduire ses taux d'intérêt.

"Ce que la Fed souhaite vraiment, c'est une nouvelle hausse du chômage et un ralentissement de la création d'emplois", a déclaré Dan Genter, directeur général de Genter Capital Management, précisant que la récente modération de l'inflation pourrait donner le feu vert à la Fed pour commencer à envisager des baisses de taux d'intérêt.

Aux valeurs, Tesla a atteint son plus haut niveau depuis le mois de janvier après avoir annoncé une baisse de 4,8% sur un an de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre.

Les grandes capitalisations comme Apple, Amazon.com et Alphabet ont également progressé après la baisse des rendements des bons du Trésor américains.

Paramount Global avançait, une source ayant rapporté à Reuters que le conglomérat de médias numériques IAC du milliardaire Barry Diller étudiait une offre pour prendre le contrôle du groupe.

