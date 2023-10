La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a de nouveau attaqué Elon Musk en justice, et cette fois-ci, elle pourrait gagner.

Jeudi, l'agence a demandé à un tribunal fédéral d'obliger Elon Musk à témoigner dans le cadre de son enquête sur le rachat du géant des médias sociaux Twitter, pour un montant de 44 milliards de dollars.

C'est la troisième fois que la SEC poursuit Musk en justice. Elle l'a poursuivi en 2018 et à nouveau en 2019 en relation avec un tweet envoyé par Musk disant qu'il avait obtenu un financement pour privatiser son constructeur de voitures électriques Tesla. Le procès de 2018 a été rapidement réglé à la condition que des avocats vérifient les futurs tweets de Musk. Le procès intenté en 2019 par la SEC pour tenter de faire respecter cet accord n'a pas abouti.

Dans cette affaire, la SEC est sur une base solide, car la loi appliquant les exigences des demandes d'enquête, ou citations à comparaître, est claire, ont déclaré plusieurs anciens fonctionnaires de la SEC.

Bien que les enjeux soient moins importants cette fois-ci, cette nouvelle affaire met à nouveau en lumière l'extraordinaire querelle entre l'homme le plus riche du monde et l'autorité de régulation des marchés financiers la plus puissante, qui s'efforce depuis des années de faire plier Musk.

"Cette affaire est différente des précédentes incursions entre la SEC et Elon Musk parce qu'il s'agit d'une affaire d'exécution d'assignation à comparaître. Ces affaires sont vraiment tranchées et sèches", a déclaré Stephen Crimmins, associé du cabinet d'avocats Davis Wright Tremaine et ancien avocat plaidant de la SEC.

"La loi prévoit que la SEC a le pouvoir d'assigner à comparaître pour recueillir des témoignages et des documents.

Si Musk défie le tribunal, il est probable qu'il soit condamné à une amende jusqu'à ce qu'il témoigne, selon les avocats. Dans un scénario extrême, il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement.

La SEC, qui s'est refusée à tout commentaire, cherche à savoir si M. Musk a enfreint les lois sur les valeurs mobilières en 2022 lorsqu'il a acheté des actions de Twitter, qu'il a rebaptisé X, ainsi que les déclarations et les documents qu'il a déposés dans le cadre de cette opération.

Selon la SEC, elle a ouvert l'enquête en avril 2022 et Musk a fourni des documents et témoigné par vidéoconférence lors de deux sessions d'une demi-journée en juillet. La SEC a ensuite reçu de nouveaux documents et a cité Musk à comparaître en mai pour témoigner à nouveau, cette fois dans ses bureaux de San Francisco, où X est basée.

M. Musk a accepté de témoigner le 15 septembre, mais deux jours avant, il a soulevé des "objections fallacieuses" et a déclaré qu'il ne se présenterait pas. M. Musk a également refusé les propositions de la SEC de témoigner au Texas, où il vit, en octobre ou en novembre, a déclaré la SEC.

Parmi ses objections, M. Musk a déclaré que la SEC essayait de le "harceler" et que son avocat avait besoin de temps pour examiner les éléments potentiellement pertinents contenus dans une biographie de M. Musk publiée le mois dernier, a indiqué la SEC.

Jeudi, M. Musk a écrit sur X que de telles agences avaient besoin d'une "révision complète". L'avocat de M. Musk, Alex Spiro, a déclaré que l'enquête était "malavisée" et que "trop c'est trop".

Mais il n'est pas rare que la SEC ou d'autres agences fédérales demandent des témoignages supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête, ont indiqué les avocats.

"Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, vous souhaitez parfois faire revenir des personnes lorsque vous disposez de plus d'informations", a déclaré Howard Fischer, associé du cabinet d'avocats Moses & Singer et ancien avocat de la SEC. Il a ajouté que le tribunal ordonnerait probablement à Musk de se présenter pour des témoignages supplémentaires.

"Tout ce que vous devez démontrer, c'est que l'assignation fait partie d'un effort légitime pour obtenir des informations.

Les tribunaux ont déjà confirmé les droits d'assignation de la SEC.

En 2018, un tribunal a contraint Jay-Z à témoigner après avoir ignoré les citations à comparaître de la SEC, bien que le juge ait dit à la SEC de demander sa permission si elle avait besoin de plus d'un jour. Le musicien était également représenté par Spiro. En 2022, un juge a ordonné au fondateur de Terraform Labs de se conformer à une citation à comparaître de la SEC.

UNE LONGUE QUERELLE

Quelques mois après que M. Musk eut convenu avec la SEC de contrôler ses tweets, l'agence a estimé qu'il n'avait pas respecté cet accord et l'a poursuivi en justice pour l'obliger à se conformer à la loi. Mais le juge a remis en question la norme "souple" de l'accord pour déterminer si un tweet était important et a demandé aux deux parties de "mettre leur pantalon de raisonnabilité" et de trouver une solution.

Par la suite, la SEC a hésité à retourner devant le tribunal, même si le personnel estimait qu'il avait violé l'accord à plusieurs reprises, a rapporté Reuters l'année dernière.

La SEC a ouvert d'autres enquêtes sur M. Musk, qui a dénigré l'agence à plusieurs reprises et affirmé qu'elle le harcelait. Il a également contesté la conclusion de la SEC selon laquelle il n'avait pas obtenu de financement pour la privatisation de Tesla et a tenté en vain de faire annuler l'accord de 2018 par un tribunal.

Toutefois, il est peu probable que le tribunal de San Francisco prenne en compte les différends entre Musk et l'agence et il se concentrera sur la question de savoir si la SEC s'est raisonnablement accommodée de l'emploi du temps de Musk et d'autres considérations logistiques. Les avocats interrogés par Reuters ont déclaré que la SEC semblait avoir rempli cette condition.

"Musk essaie de faire valoir son point de vue et il ne veut pas être bousculé", a déclaré Robert Frenchman, un associé de Mukasey Frenchman qui a défendu des clients dans des affaires liées à la SEC.

"Je ne pense pas qu'il soit probable qu'il gagne cette bataille.