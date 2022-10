Qu'est-ce qu'une "application universelle" et pourquoi Elon Musk veut-il en créer une ?

Pourquoi Elon Musk songe-t-il soudainement à créer une "application pour tout", et qu'est-ce que cela signifie ?

La question s'est posée mardi après que le chef d'entreprise milliardaire de Tesla Inc a fait marche arrière sur sa décision antérieure de ne pas acheter Twitter Inc . Musk est maintenant prêt à aller de l'avant avec son plan original d'acheter la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars et tard mardi, il a tweeté : "L'achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application universelle".

Le concept d'une everything app, souvent appelé "super app", est massivement populaire en Asie et les entreprises technologiques du monde entier ont essayé de le reproduire.

QU'EST-CE QU'UNE SUPER APPLI ?

Une super application, ou ce que Musk appelle une "everything app", a été décrite comme le couteau suisse des applications mobiles, proposant aux utilisateurs une suite de services tels que la messagerie, les réseaux sociaux, les paiements de pair à pair et les achats en ligne.

Ces méga apps sont largement utilisées en Asie car le mobile est la principale forme d'accès à Internet pour de nombreuses personnes dans la région, a écrit l'année dernière Scott Galloway, professeur de marketing à l'université de New York et co-animateur du podcast technologique "Pivot".

QUELS SONT LES EXEMPLES DE SUPER APPS ?

La super application chinoise WeChat compte plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels, selon une estimation, et est un élément omniprésent de la vie quotidienne en Chine. Les utilisateurs peuvent héler une voiture ou un taxi, envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille ou effectuer des paiements dans les magasins. En 2018, certaines villes chinoises ont commencé à tester WeChat pour un système d'identification électronique qui serait lié aux comptes des utilisateurs, selon le South China Morning Post.

Grab, une super appli leader dans toute l'Asie du Sud-Est, propose la livraison de nourriture, le covoiturage, la livraison de colis à la demande et des services financiers et d'investissement.

POURQUOI MUSK VEUT-IL CRÉER UNE SUPER APP ?

Lors d'une session de questions-réponses avec les employés de Twitter en juin, Musk a noté qu'il n'y a pas d'équivalent à une super application comme WeChat en dehors de l'Asie.

"Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il voyait une opportunité de créer une telle application.

L'ajout de nouveaux outils et services à Twitter pourrait également aider Musk à atteindre ses objectifs de croissance élevés pour l'entreprise. Au cours de la séance de questions-réponses avec les employés, Musk a déclaré qu'il souhaitait que Twitter passe de ses 237 millions d'utilisateurs à "au moins un milliard".

Musk et les membres de son cercle intérieur ont échangé de multiples textos sur l'idée d'ajouter des paiements numériques à Twitter, selon les messages publiés dans la phase de découverte du litige entre Musk et la société de médias sociaux.

D'AUTRES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES AMÉRICAINES ONT-ELLES ESSAYÉ ?

Oui. Snap Inc, la société mère de Snapchat, a déjà introduit des paiements de pair à pair appelés Snapcash, mais a mis fin à cette fonctionnalité en 2018. Elle a également fait une poussée dans les jeux mobiles et a récemment mis fin à cette entreprise dans le cadre de plans de réduction des coûts.

Facebook et Instagram de Meta Platform Inc ont également essayé de s'étendre au-delà du réseau social et de la messagerie vers le commerce électronique.