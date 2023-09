La Commission européenne a commencé mercredi à examiner s'il y a lieu de fixer des droits de douane punitifs pour protéger ses producteurs contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques.

Voici les principales questions que soulève cette décision, qui a entraîné une chute des actions des fabricants chinois de véhicules électriques jeudi :

POURQUOI EXPORTER VERS L'EUROPE ET QUELLE EST L'AMPLEUR DE LA CROISSANCE ?

Le ralentissement de la demande en Chine, qui a exacerbé les surcapacités, a été l'un des principaux moteurs de leur expansion à l'étranger.

Bill Russo, PDG de la société de conseil Automobility, basée à Shanghai, a estimé que la Chine disposait d'une capacité automobile excédentaire d'environ 10 millions de véhicules par an, soit l'équivalent des deux tiers de toute la production nord-américaine en 2022.

L'Europe est devenue un marché d'exportation clé pour les marques automobiles chinoises, aidée par les règles strictes de l'Union européenne en matière d'émissions et par les relations commerciales relativement bienveillantes de Pékin, qui contrastent avec les tensions croissantes avec les États-Unis.

Les expéditions chinoises de véhicules à énergie nouvelle vers l'UE ont bondi de 112 % au cours des sept premiers mois de 2023 par rapport à l'année précédente et de 361 % par rapport à 2021, selon les données douanières.

La Commission européenne a déclaré que la part de la Chine dans les VE vendus en Europe a atteint 8 % et pourrait atteindre 15 % d'ici 2025.

POURQUOI LES VE FABRIQUÉS EN CHINE SONT-ILS MOINS CHERS ?

La Chine produit des VE à moindre coût que n'importe où ailleurs.

Cela est principalement dû à la politique d'incitations et de subventions menée par Pékin depuis une décennie pour promouvoir l'industrie, qui a permis à la Chine de devenir le plus grand marché mondial des VE et de contrôler la chaîne d'approvisionnement mondiale des VE, y compris les matières premières.

Selon la Commission européenne, les VE fabriqués en Chine sont généralement cinq fois moins chers que les modèles fabriqués dans l'UE.

Cette politique a également donné naissance à des poids lourds de l'industrie, tels que CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries pour VE, et BYD, qui a remplacé Volkswagen cette année en tant que marque de voiture la plus vendue en Chine.

Les avantages de la Chine en termes de coûts et de chaîne d'approvisionnement ont incité les entreprises étrangères à y produire.

La plus connue d'entre elles est Tesla, dont l'usine géante de Shanghai a produit plus de 700 000 véhicules en 2022, soit la moitié de la production totale du constructeur automobile américain. Renault et BMW construisent également des voitures pour l'exportation en Chine.

QUI L'ENQUÊTE DE L'UE VISE-T-ELLE ?

L'enquête antisubventions de l'UE porte sur les voitures à batterie fabriquées en Chine, et donc également sur les constructeurs non chinois.

Selon le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies, Tesla est le plus grand exportateur, représentant 40 % des exportations chinoises de véhicules électriques entre janvier et avril.

Parmi les marques chinoises populaires exportées vers l'Europe, citons Volvo, propriété de Geely, et MG, propriété du constructeur automobile public SAIC.

D'autres entreprises, telles que BYD, leader du marché, Nio et Xpeng, ont également commencé à se développer dans les pays européens, notamment aux Pays-Bas et au Danemark.

QUELLES SONT LES SUBVENTIONS MISES EN PLACE ?

Les subventions publiques chinoises pour les véhicules électriques et hybrides s'élèvent à 57 milliards de dollars entre 2016 et 2022, selon les estimations du cabinet de conseil AlixPartners.

Le programme de subvention des VE le plus connu en Chine visait à stimuler les achats. Versée au constructeur automobile au moment de l'achat, cette subvention a débuté en 2009 et a été progressivement réduite pour prendre fin l'année dernière.

Selon les estimations de la China Merchants Bank International, près de 15 milliards de dollars ont été versés pour encourager l'achat de VE jusqu'en 2021.

En juin, la Chine a dévoilé un ensemble d'allègements fiscaux d'une valeur de 520 milliards de yuans (72 milliards de dollars) sur quatre ans visant à stimuler les ventes de VE et d'autres voitures vertes.

De nombreuses autorités locales continuent d'offrir des aides distinctes ou des abattements fiscaux pour attirer les investissements dans le secteur manufacturier, ainsi que des subventions à la consommation. Ces dernières ont augmenté ces dernières années en raison du ralentissement de l'économie.

L'UE a indiqué que son enquête portait sur un large éventail de subventions potentiellement déloyales, allant des prix des matières premières et des batteries aux prêts préférentiels ou à la mise à disposition de terrains à des conditions avantageuses. (Reportage de Brenda Goh ; reportage complémentaire d'Ellen Zhang ; rédaction de Miyoung Kim et Clarence Fernandez)