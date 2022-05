REFILE-UPDATE 1-Tesla fait la première livraison de voitures de l'usine rouverte de Shanghai - médias

Tesla Inc a envoyé mercredi une cargaison de 4 767 voitures de son usine de Shanghai à destination de la Slovénie, le premier lot d'exportations depuis la réouverture de l'usine le 19 avril, a rapporté le média Shanghai Observer, soutenu par le gouvernement.

Le navire Glovis Splendor est parti tôt mercredi de Shanghai avec les voitures Tesla et se dirige vers le port de Koper en Slovénie, selon le média basé à Shanghai.

Tesla a également pris des dispositions pour que 4 100 voitures soient expédiées vendredi, a-t-il ajouté, précisant que le constructeur automobile vise à exporter 300 000 voitures depuis Shanghai en 2022.

"Tesla était très pressé de charger les voitures fraîchement sorties des lignes de production sur le navire hier après-midi", a déclaré Shanghai Observer, citant un responsable des douanes.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Tesla n'a pas exporté de Model 3 ou de Model Y fabriqués en Chine à partir de l'usine de Shanghai en avril, a déclaré mardi l'Association chinoise des voitures de tourisme, car les politiques chinoises zéro-COVID-19 ont perturbé la production et la logistique.

L'expédition marque de nouveaux efforts pour ramener à des niveaux normaux les opérations de l'usine Tesla de Shanghai, qui fabrique des Model 3 et des Model Y destinés à la vente en Chine et à l'exportation vers d'autres marchés.

La réouverture de l'usine le 19 avril a été réalisée avec l'aide du gouvernement de Shanghai et largement couverte par les médias d'État chinois. Elle a été présentée comme un exemple de la manière dont la ville essaie de maintenir les entreprises ouvertes tout en poursuivant une politique COVID stricte.

Telsa a fabriqué 10 757 voitures dans son usine de Shanghai en avril et s'était fixé comme objectif d'atteindre une production quotidienne de 2 600 véhicules par jour à partir du 16 mai, avait rapporté Reuters précédemment.

Cependant, l'objectif est remis en question par des problèmes d'approvisionnement et de logistique, car l'usine a tourné bien en dessous de sa capacité mardi, montrant les problèmes auxquels les usines sont confrontées en essayant d'augmenter leur production dans le cadre d'un verrouillage COVID-19 de plus en plus strict dans la ville. (Reportage de Zhang Yan, et Brenda Goh ; édition de Christopher Cushing et Jacqueline Wong)